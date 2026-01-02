NBA／贏球治百病？唐斯逐漸適應尼克體系 與主帥布朗磨合漸入佳境

紐約尼克本季開打初期，唐斯（Karl-Anthony Towns）對新任總教練布朗（Mike Brown）進攻體系的看法，一度成為外界關注焦點。唐斯當時受訪坦言，自己對新體系仍在適應中，「老實說，我不知道……我真的不知道，但我們正在摸索，一切都很不一樣。」

不過，根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的說法，唐斯與布朗之間的關係目前已趨於穩定。溫德霍斯特指出，賽季初雙方確實出現一些摩擦，唐斯的出手次數有所下降，教練團也希望他承擔更多苦工型角色，但整體狀況正朝正面發展。

溫德霍斯特透露，唐斯雖然被要求做更多非得分端的貢獻，但依然打出極佳表現，幾乎確定能入選明星賽，目前場均繳出21.9分11.7籃板2.9助攻的成績，與布朗之間的溝通與合作「在我所知的情況下都很好」。

在團隊層面，尼克本季戰績亮眼，目前排名東區第2，僅次於底特律活塞，同時也勇奪NBA盃冠軍，展現穩定競爭力。溫德霍斯特補充表示，這次只是年底的階段性檢視，但就目前掌握的資訊來看，唐斯與教練團之間的一切進展順利，尼克內部氣氛也相當正向。