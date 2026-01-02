NBA／「GOAT」辯論新觀點！詹姆斯經紀人：關鍵一擊仍屬喬丹

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）「誰才是史上最偉大的球員（GOAT）」的辯論永無休止。近期，凱勒曼（Max Kellerman）和保羅（Rich Paul），也在他們的節目《Game Over》中再次討論了這個話題。

即使身為詹姆斯的經紀人，保羅似乎也無法給出一個絕對的答案，「你問我最後一擊該交給誰，我會選喬丹。那麼，我想由誰來策動這次進攻呢？是詹姆斯。每個人都有自己的看法，我當然也有我的。」

對此，凱勒曼提出不同的觀點，「順帶一提，在比賽最後階段，我希望喬丹包辦一切。由他持球做出決定並得分。是的，我就是這麼想的。」

保羅接著回應道，「詹姆斯是這項運動有史以來最好的決策者，這一點毫無疑問。我認為喬丹也會說，我希望由詹姆斯來發動進攻，做出正確的判斷。」

從數據角度來看，喬丹生涯共投進9顆壓哨絕殺，若將「最後時刻的致勝進球（非壓哨）」一併計算，則超過40次；詹姆斯則有約8顆壓哨絕殺，而包含剩餘時間的致勝進球，數量甚至超過50次。

至於「關鍵助攻」並沒有官方統計，但歷史上不乏經典案例。喬丹在1997年總冠軍賽第6戰，選擇吸引防守後傳給柯爾（Steve Kerr）命中致勝中距離；而詹姆斯的例子則更多，包括本季稍早助攻八村壘投進致勝球、絕殺暴龍的畫面。

此外，詹姆斯擁有歷史得分紀錄，而喬丹則保持著完美的6勝0敗總決賽戰績，且從未打過第七場。正因如此，「最後一擊該交給誰」的問題總是能點燃球迷的熱情。

保羅的觀點，某種程度上替這場歷久不衰的「GOAT」之爭提供了另一個切入角度，不是誰比較偉大，而是誰負責終結、誰負責做出最正確的選擇。

而這也正是兩位傳奇球星最根本、最迷人的差異所在。歸根結底，正因為兩個答案聽起來都如此合理，這場辯論才永遠不會終結。