NBA／雷納德近5戰超狂數據比肩Kobe 快艇主帥：又救了我們一次

快艇隊今天在主場迎戰主力輪休的爵士隊，直到第四節才靠雷納德（Kawhi Leonard）單節20分的瘋狂演出擺脫糾纏，以118：106擊退爵士，收下6連勝。快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）盛讚全場攻下45分的雷納德再度拯救球隊。

快艇開局就打出16：0攻勢，但隨後外線手感冰冷，先發中鋒洛培茲（Brook Lopez）外線12中1，三節打完只領先1分。不過末節快艇將哈登（James Harden）在內的先發球員壓在板凳上，先發球員只有雷納德上場，他率領替補軍團火力全開，單節14投8中狂轟20分，宛如戰神的表現，幫助快艇將勝利收進口袋。

根據《OptaSTATS》統計，雷納德成為史上第2位5場比賽內場均40分以上、投籃命中率超過50%、三分命中率40%、罰球命中率90%，且5場比賽都贏球的人。上一位是2007年3月的布萊恩（Kobe Bryant）。

雷納德賽後被問到進攻端的侵略性，他說，「我從進聯盟開始就是這樣，一旦看到機會就會更積極進攻，專注度也會提升。我從第一天開始就很有侵略性。」

快艇團隊外線50投15中，是這場比賽打得辛苦的原因，泰隆魯認為，「我們其實得到很多不錯的出手機會，卻沒投進，讓他們（爵士）回到比賽。他們打出轉換進攻，我們回防不及。不過當然，今晚雷納德又一次挺身而出，救了我們。」