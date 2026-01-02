NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉！KD當場吐槽：投這什麼垃圾球

Kevin Durant 位置 前鋒 得分 25.4 籃板 4.97 助攻 4.5 抄截 0.76

相較火箭今日在客場以120比96輕取籃網，場上一個意外插曲反而成為社群平台瘋傳的焦點，而主角正是今天攻下22分的杜蘭特（Kevin Durant）。

比賽進行至第二節剩餘2分12秒，火箭以51：39領先籃網，籃網新秀沃夫（Danny Wolf）在三分線外出手嚴重偏離準星，球不僅沒碰到籃框，還直接反彈砸到杜蘭特臉上彈出界外。

被擊中的杜蘭特回神後，忍不住當場吐槽，且立刻被場邊收音捕捉，「Wolf，你投這什麼垃圾球（That’s a trash a miss, Wolf！）。」

本場比賽，籃網當家得分手波特（Michael Porter Jr.）因病缺陣，只能讓沃夫與鮑威爾（Drake Powell）兩名菜鳥進入先發。儘管球隊對年輕球員的未來仍抱持期待，但整體經驗與穩定度明顯不足，面對火箭幾乎毫無招架之力。

反觀火箭，在耶誕節前對接連不敵國王與快艇後，近期狀態全面回溫，已拉出一波4連勝。

此外，杜蘭特本場再度扮演定錨角色，攻下22分，並送出本季新高11次助攻，更成為火箭隊史年紀最大單場得分超過20分，且助攻超過10次的球員。