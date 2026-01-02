NBA／湖人防守爛誰的鍋？ 「大嘴」痛批唐西奇、保羅為詹皇辯護

湖人隊本季防守效率117.8聯盟第25，只優於黃鋒、鵜鶘、國王、爵士和巫師隊。雙星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）都被點名防守有問題，其中，名人堂球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）痛批唐西奇。

湖人隊前天與活塞隊交手，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）切入上籃肘擊到湖人球員拉拉維亞（Jake LaRavia）頭部，唐西奇站在旁邊做出招牌動作「雙手一攤」，而不是及時補防。

這一幕讓米勒忍不住痛批，「我只想說一件事，看看這裡的唐西奇。沒關係的，唐西奇可以稍微移動腳步去幫忙防守。他做了什麼？他只是雙手一舉，這對我來說很令人沮喪。」

詹姆斯的防守態度也備受外界批評，本季他在場上湖人防守效率119.8；不在場時115.5，顯示詹姆斯不在場上時，湖人的防守較好。

不過詹姆斯經紀人兼好友保羅（Rich Paul）辯護，「通常不是超級球星當最佳防守球員。即使是詹姆斯，現在也常有人拿他的防守來說嘴，但我們都見識過他的防守能力。如果必須仰賴一名41歲球員，可能本來就陷入麻煩了。」