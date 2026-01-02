快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年夜爆單…民眾苦等披薩4小時 必勝客道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人防守爛誰的鍋？ 「大嘴」痛批唐西奇、保羅為詹皇辯護

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 路透
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 路透

湖人隊本季防守效率117.8聯盟第25，只優於黃鋒、鵜鶘、國王、爵士和巫師隊。雙星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）都被點名防守有問題，其中，名人堂球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）痛批唐西奇。

湖人隊前天與活塞隊交手，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）切入上籃肘擊到湖人球員拉拉維亞（Jake LaRavia）頭部，唐西奇站在旁邊做出招牌動作「雙手一攤」，而不是及時補防。

這一幕讓米勒忍不住痛批，「我只想說一件事，看看這裡的唐西奇。沒關係的，唐西奇可以稍微移動腳步去幫忙防守。他做了什麼？他只是雙手一舉，這對我來說很令人沮喪。」

詹姆斯的防守態度也備受外界批評，本季他在場上湖人防守效率119.8；不在場時115.5，顯示詹姆斯不在場上時，湖人的防守較好。

不過詹姆斯經紀人兼好友保羅（Rich Paul）辯護，「通常不是超級球星當最佳防守球員。即使是詹姆斯，現在也常有人拿他的防守來說嘴，但我們都見識過他的防守能力。如果必須仰賴一名41歲球員，可能本來就陷入麻煩了。」

Luka Doncic LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／湖人防守爛誰的鍋？ 「大嘴」痛批唐西奇、保羅為詹皇辯護

湖人隊本季防守效率117.8聯盟第25，只優於黃鋒、鵜鶘、國王、爵士和巫師隊。雙星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）都被點名防守有問題，其中，名人堂球星「大嘴」米勒（

NBA／37歲杜蘭特助攻創新高 助火箭4連勝還寫新紀錄

杜蘭特（Kevin Durant）今天雖只得到22分，但送出本季新高的11次助攻，成為火箭隊史上年紀最大的單場得分超過20分且助攻超過10次的球員，搭配湯普森（Amen Thompson）拿下全隊最高

NBA／兩度交手都被埃奇庫姆比下 佛雷格：我們不是競爭關係

獨行俠隊與76人隊在今天上演本賽季的第二次交手，其中兩隊新秀佛雷格（Cooper Flagg）與埃奇庫姆（VJ Edge...

NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉！KD當場吐槽：投這什麼垃圾球

相較火箭今日在客場以120比96輕取籃網，場上一個意外插曲反而成為社群平台瘋傳的焦點，而主角正是今天攻下22分的杜蘭特（Kevin Durant）。 比賽進行至第二節剩餘2分12秒，火箭以51：

NBA／昔「杜克三王」瑞迪許消失聯盟 經紀人親曝未如預期原因

曾被譽為「杜克三王」之一的瑞迪許（Cam Reddish），在2024-25賽季結束後轉往海外發展，並效力於立陶宛聯賽的希奧利艾球隊（BC Šiauliai）。近日，其經紀人保羅（Rich Paul）

NBA／雷納德轟45分率快艇6連勝 場邊幽默開玩笑點名哈登

洛杉磯快艇近期氣勢如虹，帶頭衝刺的雷納德（Kawhi Leonard）不僅在場上持續打出頂級表現，也在場下展現輕鬆幽默的一面。快艇今天在主場以118比101力退爵士，中場休息時在主場Intuit Do

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。