NBA／雷納德轟45分率快艇6連勝 場邊幽默開玩笑點名哈登

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德（Kawhi Leonard）又狂轟45分。 美聯社
洛杉磯快艇近期氣勢如虹，帶頭衝刺的雷納德（Kawhi Leonard）不僅在場上持續打出頂級表現，也在場下展現輕鬆幽默的一面。快艇今天在主場以118比101力退爵士，中場休息時在主場Intuit Dome播放的一段影片也意外成為話題焦點。

雷納德在影片中特地對隊友哈登（James Harden）開起玩笑。「新年快樂。我對我的隊友哈登有一個新年新希望，我想看看他能不能吃東西時，不要把食物沾到他的鬍子上。」這段話隨即引起現場球迷與社群平台熱議，也展現出快艇休息室內愉快的氣氛。

輕鬆的氛圍來自於勝利與雷納德的火燙狀態。面對爵士一戰，雷納德全場29投16中，狂轟45分，帶領快艇拿下6連勝。近6場比賽，他場均貢獻39分、8.5籃板、4.0助攻與4.2次抄截，狀態堪稱聯盟頂尖。

另一方面，雷納德也成為繼喬治（Paul George）之後，快艇隊史唯二多次在例行賽單場繳出至少45分、5籃板與5顆三分球的球員，

快艇在今年賽季初期表現低迷，但隨著雷納德逐漸找回健康與節奏，球隊迅速回溫。他不僅在場上以攻守兩端的穩定輸出扮演領袖，也透過場下的互動凝聚團隊氣氛，只要雷納德能持續保持健康，並以實際表現與領導力定調比賽節奏，快艇看來仍有持續向上攀升的本錢。

