NBA／昔「杜克三王」瑞迪許消失聯盟 經紀人親曝未如預期原因

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅談到瑞迪許職業生涯發展未如預期的原因。 路透
曾被譽為「杜克三王」之一的瑞迪許（Cam Reddish），在2024-25賽季結束後轉往海外發展，並效力於立陶宛聯賽的希奧利艾球隊（BC Šiauliai）。近日，其經紀人保羅（Rich Paul）在節目《Game Over with Max Kellerman and Rich Paul》中，談到瑞迪許職業生涯發展未如預期的原因。

保羅強調，瑞迪許的問題並非天賦不足，而是心理壓力、選秀落差與環境變動等多重因素交織所致。

「我看過這孩子輕輕鬆鬆就拿50分，真的很輕鬆。我跟馬維里克·卡特（Maverick Carter）在一起，他當時還說：『天啊，這也太簡單了。』6呎9吋、動作流暢。」保羅回憶，瑞迪許在年輕時展現出的得分能力其實相當驚人，

不過，保羅認為轉折點出現在瑞迪許進入杜克大學後，當時身邊有威廉森（Zion Williamson）與巴瑞特（RJ Barrett）兩位未來聯盟球星，使他在角色定位上成為「第三選項」。

「當你在大學時，身邊有RJ、又有Zion，你自然就變成第三個人。這在心理層面其實會影響一名球員。信心、心理狀態，我們這項運動有90%都是心理。等你進聯盟時，大家都超有天賦。」

接著，選秀過程又進一步放大瑞迪許的心理壓力。瑞迪許原被外界預期是2019年選秀的前五順位，最終卻被老鷹以第10順位選中，而老鷹早在第4順位挑走了同位置球員杭特（De'Andre Hunter）。

「這時候你又要面對另一層心理衝擊。你一直被說是前五順位，結果掉到第10，而且還是到一支剛剛在你前面選了同位置球員的球隊。兩個打同樣位置的人在同一隊，然後你又被交易，這一切對年輕球員來說真的不容易。」

保羅也點出，聯盟環境本身對高順位新秀並不友善，「有些球員除了機會之外，還需要一點『照顧』。聯盟每年都有選秀，順位越高，期待就越高，而且是立刻要你兌現。」

回顧瑞迪許的NBA生涯，他先後效力過老鷹、尼克拓荒者湖人，6個賽季共出賽254場（116場先發），場均繳出8.5分、2.7籃板、1.2助攻、1抄截，投籃命中率39.8%，三分命中率32.2%。

