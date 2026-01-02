快訊

NBA／37歲杜蘭特助攻創新高 助火箭4連勝還寫新紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

本場賽事

-

:

-

球員照片
Kevin Durant
位置 前鋒
得分 25.4
籃板 4.97
助攻 4.5
抄截 0.76

2025-2026賽季

杜蘭特（Kevin Durant）今天雖只得到22分，但送出本季新高的11次助攻，成為火箭隊史上年紀最大的單場得分超過20分且助攻超過10次的球員，搭配湯普森（Amen Thompson）拿下全隊最高23分，火箭在客場展現強勢攻守表現，最終以120比96輕取籃網，拿下近期4連勝，也終結球隊長達7年未能在布魯克林取勝的紀錄。

另一方面，火箭本季對決籃網兩戰完成橫掃，而他們上季對籃網是吞下2連敗。

除了杜蘭特和湯普森外，森根（Alperen Sengun）在因左小腿傷勢缺席2場後復出，立刻成為禁區支柱，全場12投8中，貢獻20分、6籃板、6助攻，幫助火箭在上下半場開局都迅速建立優勢。伊森（Tari Eason）挹注15分9籃板，在他先發的18場比賽中，火箭只輸了1場；史密斯（Jabari Smith Jr.）與謝普得（Reed Sheppard）則各拿下14分，團隊火力分布平均。

談到這場比賽的助攻傳球表現，杜蘭特表示：「你在我身邊待得夠久，就會知道我一直努力用正確的方式打球，盡可能不去強行出手。雖然有時我也會這樣投籃，但今晚我感覺對方很明顯要刻意限制我去觸球。所以我盡量去提升效率。」

籃網在12月曾打出7勝4敗的成績，且單月平均失分僅104.6分為聯盟最低，但火箭在新年首戰就強勢來襲，開賽連續命中前7次出手，很快拉開16比5的開局，第二節一度領先達14分，半場結束時以53比42領先。

下半場火箭火力不減，前5記三分球全數命中，全隊一度8投9中，史密斯與伊森各命中2記外線，湯普森也補上一球，在一波19比5的攻勢中，將原本11分的領先擴大為74比49，勝負就此定調。

火箭替補長人亞當斯（Steven Adams）因右腳踝扭傷缺陣，卡佩拉（Clint Capela）也因身體不適無法出賽，此役在內線人手不足情況下猶能大勝，但團隊流暢的傳導與外線準星，可說是讓籃網難以招架。

籃網陣中以湯瑪斯（Cam Thomas）21分為最佳，威廉斯（Ziaire Williams）貢獻14分。不過，當家得分手波特（Michael Porter Jr.）因病缺陣，戰力明顯受影響，整場比賽一路被壓制。

籃網 Kevin Durant Alperen Sengun

