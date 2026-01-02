NBA／為純砍分手發聲！KD挺前隊友：希望有球隊「球給湯瑪斯」

在多名先發主力因傷缺陣下，籃網今日於主場交手火箭，最終以96：120落敗。賽後，杜蘭特（Kevin Durant）特別為昔日隊友湯瑪斯（Cam Thomas）發聲，呼籲聯盟應給予這名年輕後衛更多信任與機會。

「我覺得湯瑪斯有非常光明的未來，關鍵只在於，有人需要相信他的天賦與能力。」杜蘭特在受訪時力挺湯瑪斯。

杜蘭特進一步表示，「我希望會有一支球隊願意給他機會，把球交到他手上，圍繞他打造體系，讓他成長為真正的球員。希望有人能信任他。」

身為聯盟史上頂尖「得分機器」，杜蘭特也感嘆，純得分型球員在當今NBA似乎逐漸被低估。

「在這個聯盟裡，純得分手、以及能穩定大量得分的球員，其實某種程度上常被低估。我們太習慣去推崇防守者、組織者，還有那些負責串聯全隊的角色。」

在籃網重建方向尚未明朗之際，隨著湯瑪斯本季結束後將成為完全自由球員，他的未來仍充滿變數。儘管外界普遍認為，湯瑪斯已不在籃網長期建隊藍圖之中，但至少在杜蘭特眼中，只要有人願意相信並賦權，他依舊有機會在聯盟中找到屬於自己的位置。