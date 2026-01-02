快訊

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

NBA／鮑威爾狂轟36分 熱火力壓東區龍頭活塞笑納4連勝

中央社／ 綜合外電報導
鮑威爾。 美聯社
鮑威爾。 美聯社

熱火球星鮑威爾（Norman Powell）今天砍下全場最高36分，率隊以118比112擊敗東區龍頭活塞，奪下4連勝。

鮑威爾命中7顆三分球，替補上場的小哈克斯（JaimeJaquez Jr.）攻下19分，維金斯（Andrew Wiggins）挹注17分，阿德巴約（Bam Adebayo）貢獻15分與14籃板，將熱火戰績推升至19勝15敗。

活塞吞下近4場比賽的第3敗，戰績滑落至25勝9敗，但仍是NBA戰績第2佳的球隊，僅次於西區龍頭雷霆（29勝5敗）。

康寧漢（Cade Cunningham）為活塞砍下31分、11助攻與8籃板。

