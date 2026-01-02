快訊

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／兩度交手都被埃奇庫姆比下 佛雷格：我們不是競爭關係

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
埃奇庫姆在與佛雷格的對決中佔上風。 路透社
埃奇庫姆在與佛雷格的對決中佔上風。 路透社

獨行俠隊與76人隊在今天上演本賽季的第二次交手，其中兩隊新秀佛雷格（Cooper Flagg）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的新人王之爭也備受關注，最終埃奇庫姆也拿下23分、5助攻、4抄截的亮眼數據幫助76人收下對戰2連勝，為衝擊新人王多添一筆有利數據。

身為去年選秀狀元與探花的埃奇庫姆，在新秀賽季都打出亮眼成績，其中埃奇庫姆在76人開季飽受傷病所苦的情況下，與馬克西（Tyrese Maxey）組成破壞力強大的雙衛組合，幫助76人一度打出東區前段班的佳績。

至於佛雷格雖然開季一度因為新角色的適應問題表現不如預期，不過隨著與獨行俠體系的逐漸磨合，也展現「美國之子」的身手，在新秀戰力榜上登頂，領先排名第二名的黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）與第3名的埃奇庫姆。

埃奇庫姆與佛雷格。 路透社
埃奇庫姆與佛雷格。 路透社

而今天佛雷格也與埃奇庫姆上演本賽季第二度的對決，雙方前一次交手分別拿下24分與26分，最終獨行俠以7分差距吞敗，今天再度碰頭埃奇庫姆又是裡子面子全贏，以23分、5助攻、4抄截技壓下半場一分未得的佛雷格12分、7籃板、7助攻。

談到與埃奇庫姆的交手，佛雷格說：「我不會說我們是競爭關係，但顯然大家都會從獎項或其他方面來看，你總是會被拿來與同期的球員做比較。」

佛雷格接著強調，「我很欣賞VJ，過去3年我們一在高水平的賽場上競爭，所以我對他充滿敬意與尊重，他是一位極具競爭力的球員，也是一位能在高層級賽事屢獲殊榮的球員，這一點是顯而易見的，我非常尊重他也十分欣賞他今年的表現。」

延伸閱讀

NBA／守到佛雷格下半場一分未得 76人新三巨頭轟81分收2連勝

NBA／美媒爆獨行俠主動提交易AD 勇士不願送走2資深前鋒

NBA／莫蘭特轟40分敗給菜鳥關鍵外線 76人三巨頭OT奪合體首勝

NBA／湖人請打電話給獨行俠吧！名記提出AD超狂交易案

相關新聞

NBA／勇士王朝落幕關鍵！提格直言：波爾本該是「K湯」接班人

前NBA明星後衛提格（Jeff Teague），近期在節目中直言，勇士的爭冠窗口早在幾年前就已經關閉，而關鍵轉折點，正是球隊在2023年夏天將後衛波爾（Jordan Poole）交易離隊後。 「

NBA／37歲杜蘭特助攻創新高 助火箭4連勝還寫新紀錄

杜蘭特（Kevin Durant）今天雖只得到22分，但送出本季新高的11次助攻，成為火箭隊史上年紀最大的單場得分超過20分且助攻超過10次的球員，搭配湯普森（Amen Thompson）拿下全隊最高

NBA／兩度交手都被埃奇庫姆比下 佛雷格：我們不是競爭關係

獨行俠隊與76人隊在今天上演本賽季的第二次交手，其中兩隊新秀佛雷格（Cooper Flagg）與埃奇庫姆（VJ Edge...

NBA／為純砍分手發聲！KD挺前隊友：希望有球隊「球給湯瑪斯」

在多名先發主力因傷缺陣下，籃網今日於主場交手火箭，最終以96：120落敗。賽後，杜蘭特（Kevin Durant）特別為昔日隊友湯瑪斯（Cam Thomas）發聲，呼籲聯盟應給予這名年輕後衛更多信任與

NBA／鮑威爾狂轟36分 熱火力壓東區龍頭活塞笑納4連勝

美國職籃NBA邁阿密熱火球星鮑爾（Norman Powell）今天砍下全場最高36分，率隊以118比112擊敗東區龍頭底...

NBA／湖人新年遇傷兵潮 防守悍將出戰成疑、4人確定缺陣

湖人隊新的一年遭遇傷兵潮，防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因右腿痠痛被列入傷兵名單，明天對灰熊隊出戰成疑，目前湖人已有5位傷兵。 湖人最近5場比賽輸掉4場，防守超爛是主要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。