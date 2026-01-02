NBA／兩度交手都被埃奇庫姆比下 佛雷格：我們不是競爭關係

獨行俠隊與76人隊在今天上演本賽季的第二次交手，其中兩隊新秀佛雷格（Cooper Flagg）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的新人王之爭也備受關注，最終埃奇庫姆也拿下23分、5助攻、4抄截的亮眼數據幫助76人收下對戰2連勝，為衝擊新人王多添一筆有利數據。

身為去年選秀狀元與探花的埃奇庫姆，在新秀賽季都打出亮眼成績，其中埃奇庫姆在76人開季飽受傷病所苦的情況下，與馬克西（Tyrese Maxey）組成破壞力強大的雙衛組合，幫助76人一度打出東區前段班的佳績。

至於佛雷格雖然開季一度因為新角色的適應問題表現不如預期，不過隨著與獨行俠體系的逐漸磨合，也展現「美國之子」的身手，在新秀戰力榜上登頂，領先排名第二名的黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）與第3名的埃奇庫姆。

埃奇庫姆與佛雷格。 路透社

而今天佛雷格也與埃奇庫姆上演本賽季第二度的對決，雙方前一次交手分別拿下24分與26分，最終獨行俠以7分差距吞敗，今天再度碰頭埃奇庫姆又是裡子面子全贏，以23分、5助攻、4抄截技壓下半場一分未得的佛雷格12分、7籃板、7助攻。

談到與埃奇庫姆的交手，佛雷格說：「我不會說我們是競爭關係，但顯然大家都會從獎項或其他方面來看，你總是會被拿來與同期的球員做比較。」

佛雷格接著強調，「我很欣賞VJ，過去3年我們一在高水平的賽場上競爭，所以我對他充滿敬意與尊重，他是一位極具競爭力的球員，也是一位能在高層級賽事屢獲殊榮的球員，這一點是顯而易見的，我非常尊重他也十分欣賞他今年的表現。」