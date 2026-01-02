NBA／湖人新年遇傷兵潮 防守悍將出戰成疑、4人確定缺陣
湖人隊新的一年遭遇傷兵潮，防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因右腿痠痛被列入傷兵名單，明天對灰熊隊出戰成疑，目前湖人已有5位傷兵。
湖人最近5場比賽輸掉4場，防守超爛是主要原因。儘管范德比爾特本季場均只有4.9分5.6籃板，但他是少數擁有優異防守能力的湖人球員。
目前湖人有4人確定缺陣，包含主力後衛里夫斯（Austin Reaves）、前鋒八村壘、後衛文森（Gabe Vincent）和新秀側翼蒂埃羅（Adou Thiero）。
里夫斯12月27日因左小腿2級拉傷至少休兵4周，蒂埃羅昨天因右膝內側副韌帶扭傷至少休息4周。八村壘右小腿痠痛缺陣，文森則是背部有傷。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言