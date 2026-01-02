快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

最大主動式台股ETF改季配息 統一投信出手再掀市場大戰

NBA／走過同樣傷痛！KD籲別向約柯奇貼上「玻璃人」標籤

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特呼籲外界不要因此替約柯奇貼上「玻璃人」標籤。 路透。
杜蘭特呼籲外界不要因此替約柯奇貼上「玻璃人」標籤。 路透。

金塊當家球星約柯奇Nikola Jokic）日前因左膝過度伸展將缺陣至少4週。這起傷勢也讓曾有相同經驗的杜蘭特Kevin Durant）感同身受，並在今日重返布魯克林賽後，談起這類「意外型傷病」，並呼籲外界不要因此替約柯奇貼上「玻璃人」標籤。

杜蘭特坦言，自己最不希望看到的，正是傷勢被過度解讀為體質問題，「我最不想看到的事情，就是大家開始說約柯奇容易受傷。當年我就是這樣被貼標籤的，但那其實都是意外傷勢，你根本無法控制。」

「你能做的訓練都做了，但有人直接撞到你的膝蓋，那真的很難避免。」杜蘭特進一步表示。

事實上，杜蘭特對這樣的畫面再熟悉不過。2022年1月，杜蘭特仍籃網效力期間，因隊友被撞後跌向自己，造成左膝內側副韌帶扭傷，缺席了21場比賽。

隔年1月，他又在對熱火的比賽中，被巴特勒（Jimmy Butler）倒地時撞到右膝，再度韌帶受傷，之後再未替籃網出賽，並在一個月後被交易至太陽。

相較之下，約柯奇此次為膝蓋過度伸展，而非韌帶撕裂，復原時間相對樂觀，杜蘭特也表達正面看法，「好消息是目前評估只需要4週，看起來不是MCL那種嚴重傷勢，比較像是小幅度的拉扯。他應該很快就能回到場上。」

杜蘭特最後強調，約柯奇對聯盟的重要性無庸置疑，「他對這個聯盟太重要了，我們都希望最好的球員能一直站在場上。」

杜蘭特 約柯奇 Jimmy Butler Kevin Durant Nikola Jokic

相關新聞

NBA／勇士王朝落幕關鍵！提格直言：波爾本該是「K湯」接班人

前NBA明星後衛提格（Jeff Teague），近期在節目中直言，勇士的爭冠窗口早在幾年前就已經關閉，而關鍵轉折點，正是球隊在2023年夏天將後衛波爾（Jordan Poole）交易離隊後。 「

NBA／大V小腿拉傷預計缺陣4周 金塊傷兵潮失控沒中鋒了！

金塊近期可說是「傷兵滿營」，在先發五虎僅剩穆雷(Jamal Murray)獨撐的情況下，今日再傳噩耗。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金塊替補中鋒瓦蘭邱納斯（Jona

NBA／「老闆跟他兒子都愛他」 名嘴直言老鷹不可能交易楊恩

隨著交易截止日逐步逼近，尤其在傳出老鷹對戴維斯（Anthony Davis）展現高度興趣後，老鷹一哥楊恩（Trae Young）的未來動向，再度成為聯盟熱議焦點。然而，前NBA球員、名嘴金恩（Stac

NBA／走過同樣傷痛！KD籲別向約柯奇貼上「玻璃人」標籤

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）日前因左膝過度伸展將缺陣至少4週。這起傷勢也讓曾有相同經驗的杜蘭特（Kevin Durant）感同身受，並在今日重返布魯克林賽後，談起這類「意外型傷病」，

NBA／守到佛雷格下半場一分未得 76人新三巨頭轟81分收2連勝

獨行俠隊在今天迎回傷癒歸隊的明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），不過卻無法幫助球隊終止連敗，在今天主場出戰7...

NBA／溫班亞瑪左膝過度伸展虛驚一場 無韌帶損傷、狀態逐日觀察

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨天在對尼克之戰發生左膝過度伸展，引發各界虛驚一場；口頭上喊沒事的他在接受核磁共振（MRI）檢查之後，結果顯示並未造成任何韌帶損傷，傷勢評估相對樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。