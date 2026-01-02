NBA／走過同樣傷痛！KD籲別向約柯奇貼上「玻璃人」標籤

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）日前因左膝過度伸展將缺陣至少4週。這起傷勢也讓曾有相同經驗的杜蘭特（Kevin Durant）感同身受，並在今日重返布魯克林賽後，談起這類「意外型傷病」，並呼籲外界不要因此替約柯奇貼上「玻璃人」標籤。

杜蘭特坦言，自己最不希望看到的，正是傷勢被過度解讀為體質問題，「我最不想看到的事情，就是大家開始說約柯奇容易受傷。當年我就是這樣被貼標籤的，但那其實都是意外傷勢，你根本無法控制。」

「你能做的訓練都做了，但有人直接撞到你的膝蓋，那真的很難避免。」杜蘭特進一步表示。

事實上，杜蘭特對這樣的畫面再熟悉不過。2022年1月，杜蘭特仍籃網效力期間，因隊友被撞後跌向自己，造成左膝內側副韌帶扭傷，缺席了21場比賽。

隔年1月，他又在對熱火的比賽中，被巴特勒（Jimmy Butler）倒地時撞到右膝，再度韌帶受傷，之後再未替籃網出賽，並在一個月後被交易至太陽。

相較之下，約柯奇此次為膝蓋過度伸展，而非韌帶撕裂，復原時間相對樂觀，杜蘭特也表達正面看法，「好消息是目前評估只需要4週，看起來不是MCL那種嚴重傷勢，比較像是小幅度的拉扯。他應該很快就能回到場上。」

杜蘭特最後強調，約柯奇對聯盟的重要性無庸置疑，「他對這個聯盟太重要了，我們都希望最好的球員能一直站在場上。」