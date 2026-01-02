NBA／勇士王朝落幕關鍵！提格直言：波爾本該是「K湯」接班人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
提格直言，波爾被交易離隊正是勇士爭冠窗口落幕轉折點。 美聯社。
前NBA明星後衛提格（Jeff Teague），近期在節目中直言，勇士的爭冠窗口早在幾年前就已經關閉，而關鍵轉折點，正是球隊在2023年夏天將後衛波爾Jordan Poole）交易離隊後。

「那次奪冠之後，波爾本來就是他們接下來要培養的核心。很明顯，柯瑞一定會一直在，而波爾原本會是下一個場均25分的得分手，他就是要接班湯普森Klay Thompson）的人。」

提格進一步解釋，在勇士當年奪冠後，已為未來鋪好藍圖，波爾正是被設定為「下一棒」的人選，「柯瑞還是柯瑞，波爾接替湯普森，然後再補進一些年輕人或新戰力，這套體系本來可以再跑一次。」

回顧發展歷程，波爾在2019年以首輪第28順位被勇士選中。隨著湯普森在總冠軍賽遭遇ACL重傷缺陣，波爾菜鳥年便獲得大量上場時間，場均出賽達到22.3分鐘。

隔年，湯普森又在訓練前遭遇阿基里斯腱重傷，普爾得分也提升至場均12分。2021-22賽季，湯普森僅出賽32場，普爾迎來真正爆發期，並在隔季繳出場均20.4分、2.7籃板、4.5助功的表現。

然而，一切在他與格林（Draymond Green）的衝突事件後急轉直下。2023年夏天，勇士選擇將波爾送走。隨著湯普森狀態逐年下滑、波爾離隊，勇士也逐漸失去進攻火力支撐。

「波爾一走，那些事情發生之後，一切就結束了，真的結束了。」提格直言。

不僅如此，前塞爾蒂克明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），近期也在Podcast《Point Game》中持相同看法，認為勇士當年放走波爾，是一次重大的誤判。

「他就是在複製柯瑞的角色。當柯瑞狀況不好，或是缺陣時，你可以看到波爾能補上那個空缺。也許他不可能像柯瑞那樣穩定，但你已經看得到那個雛形了。」湯瑪斯表示。

