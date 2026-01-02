快訊

NBA／溫班亞瑪左膝過度伸展虛驚一場 無韌帶損傷、狀態逐日觀察

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪左膝傷勢幸無大礙。 美聯社
溫班亞瑪左膝傷勢幸無大礙。 美聯社

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨天在對尼克之戰發生左膝過度伸展，引發各界虛驚一場；口頭上喊沒事的他在接受核磁共振（MRI）檢查之後，結果顯示並未造成任何韌帶損傷，傷勢評估相對樂觀，不過仍會缺席一些比賽，持續進行觀察。

消息指出，溫班亞瑪並未隨隊前往明日作客溜馬的比賽，球團希望他能留在聖城接受完整治療。消息人士也透露，他在之後主場迎戰拓荒者的比賽中，狀態也將被列為出賽成疑，目前屬於逐日觀察，主要是處理左膝痠痛問題。

溫班亞瑪是在比賽中與唐斯（Karl-Anthony Towns）、克拉克森（Jordan Clarkson）爭搶籃板，落地瞬間出現左膝過度伸展，當場他立刻抓住膝蓋露出痛苦神情。隊友卡索爾（Stephon Castle）上前協助，隨後溫班亞瑪自行跛行返回休息室。

離場時，溫班亞瑪還朝現場球迷高喊「我會沒事的」，展現他對於傷勢無礙的信心。經過短暫治療檢查後溫班亞瑪還是回到了板凳席，僅出賽24分鐘，繳出31分、13籃板的亮眼成績。

賽後溫班亞瑪表示，這只是單純的過度伸展，傷勢應該不嚴重，「我其實很有信心，原本幾乎打算要回到場上，但球隊把我攔下來。」

溫班亞瑪先前曾因左小腿拉傷缺席12場比賽，直到NBA盃四強戰對雷霆才復出，復出後前6場皆以替補身分出賽。

NBA／溫班亞瑪左膝過度伸展虛驚一場 無韌帶損傷、狀態逐日觀察

