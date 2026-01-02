NBA／「老闆跟他兒子都愛他」 名嘴直言老鷹不可能交易楊恩

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
金恩直接否定楊恩短期內離隊的可能性。 路透。
隨著交易截止日逐步逼近，尤其在傳出老鷹對戴維斯（Anthony Davis）展現高度興趣後，老鷹一哥楊恩（Trae Young）的未來動向，再度成為聯盟熱議焦點。然而，前NBA球員、名嘴金恩（Stacey King）近期則在自己的 Podcast《Gimme The Hot Sauce》中，直接否定楊恩短期內離隊的可能性。

「最新消息是，老闆很愛他，他哪裡都不會去。當一支球隊的老闆喜歡你，連老闆的兒子也喜歡你時，楊恩就不可能被交易。」金恩直言。

值得一提的是，楊恩本季出賽的10場比賽中，老鷹僅拿下2勝，包括日前因股四頭肌不適缺陣，老鷹卻以126：102擊敗灰狼，終止7連敗。讓外界對他在球隊中的定位產生更多遐想，也進一步放大交易流言。

現年25歲的楊恩，已效力老鷹第8個賽季，本季平均上場28分鐘（生涯新低），繳出19.3分（生涯新低）、1.5籃板（生涯新低）、8.9助攻、1抄截的成績，整體投籃命中率41.5%，三分命中率則30.5%（生涯新低）。

