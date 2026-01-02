NBA／大V小腿拉傷預計缺陣4周 金塊傷兵潮失控沒中鋒了！

金塊近期可說是「傷兵滿營」，在先發五虎僅剩穆雷(Jamal Murray)獨撐的情況下，今日再傳噩耗。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金塊替補中鋒瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）因右小腿拉傷，將至少缺陣4周。

瓦蘭邱納斯是金塊今夏透過交易補強的重要拼圖，也是隊內薪資第五高的球員。隨著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）因傷缺陣，球隊戰術勢必得大量仰賴這名立陶宛長人支撐禁區，如今卻連備案都宣告失守。

事實上，在約柯奇缺席後的首戰，瓦蘭邱納斯立刻繳出本季代表作，面對暴龍僅上場23分鐘，便以高效率6投5中攻下17分，外帶9籃板、4助攻與3火鍋，幫助金塊以106：103贏球。不過，他正是在該場比賽中拉傷小腿，第三節末段提前退場，賽後更被拍到穿著護具。

對此，金塊總教練艾德曼（David Adelman）賽後無奈表示，「他們說是小腿拉傷，我也不確定嚴重程度。說實話，我們已經有點習慣了，幾乎每天都有人出狀況。」

然而，艾德曼也試圖正面看待現況，「唯一的好處是，總會有人因此得到機會，我們只能用這種方式去看待。希望他能好好恢復，這個月我講這句話大概已經19次了。」

目前金塊在中鋒位置上，僅剩新秀荷姆斯（DaRon Holmes II）與納吉（Zeke Nnaji）能勉強輪替，不排除球隊將利用空出的第15人名額，從自由市場補進內線人手。

好消息是，艾德曼透露，主力葛登（Aaron Gordon）與布勞恩（Christian Braun）有機會在這7場客場之旅期間回歸。不過在此之前，對於戰績23勝10敗、暫居西區第三的金塊而言，未來幾周無疑將是一段嚴峻考驗。