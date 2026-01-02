NBA／波特在籃網打出生涯年 美媒點名勇士等4隊是熱門下家

波特（Michael Porter Jr）去年休賽季被金塊隊交易至重建中的籃網隊，波特如外界預期獲得開火權，他也把握機會成為高效率得分手。如今傳出公鹿、活塞、勇士和公牛對他有興趣。

波特本季場均25.8分7.5籃板3.3助攻，皆創生涯新高，並且維持極高效率，投籃命中率49.6%、三分命中率41%。如此亮眼的成績讓他成為4支球隊交易目標，NBA資深記者費雪（Jake Fischer）指出，公鹿目前14勝20敗，迫切透過補強陣容，說服「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）留隊。

活塞同樣是值得關注的球隊，可能追逐這位投射能力出色的前鋒，不過目前尚未聯繫籃網，費雪提到，「這是值得關注的情況。波特絕對能為活塞提供在康寧漢（Cade Cunningham）身後，所需的第二得分點與外線火力，讓球隊在季後賽製造更多聲量。」

勇士被預期使用庫明加（Jonathan Kuminga）進行交易，內部確實討論過是否追逐波特。 周二勇士在籃網主場比賽結束後，費雪還向勇士主帥柯爾（Steve Kerr）詢問波特在籃網的表現。

公牛也可能加入波特爭奪戰，去年公牛差點用拉文（Zach LaVine）換來波特，費雪表示，「拉文不再是公牛球員（被交易至國王隊），但公牛仍可提出與活塞相似的理由來補進波特。公牛過去曾追逐波特的事實，顯示未來相關對話值得我們保持關注。」