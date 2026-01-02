快訊

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

NBA／波特在籃網打出生涯年 美媒點名勇士等4隊是熱門下家

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網波特(右)。 路透
籃網波特(右)。 路透

波特（Michael Porter Jr）去年休賽季被金塊隊交易至重建中的籃網隊，波特如外界預期獲得開火權，他也把握機會成為高效率得分手。如今傳出公鹿活塞勇士公牛對他有興趣。

波特本季場均25.8分7.5籃板3.3助攻，皆創生涯新高，並且維持極高效率，投籃命中率49.6%、三分命中率41%。如此亮眼的成績讓他成為4支球隊交易目標，NBA資深記者費雪（Jake Fischer）指出，公鹿目前14勝20敗，迫切透過補強陣容，說服「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）留隊。

活塞同樣是值得關注的球隊，可能追逐這位投射能力出色的前鋒，不過目前尚未聯繫籃網，費雪提到，「這是值得關注的情況。波特絕對能為活塞提供在康寧漢（Cade Cunningham）身後，所需的第二得分點與外線火力，讓球隊在季後賽製造更多聲量。」

勇士被預期使用庫明加（Jonathan Kuminga）進行交易，內部確實討論過是否追逐波特。 周二勇士在籃網主場比賽結束後，費雪還向勇士主帥柯爾（Steve Kerr）詢問波特在籃網的表現。

公牛也可能加入波特爭奪戰，去年公牛差點用拉文（Zach LaVine）換來波特，費雪表示，「拉文不再是公牛球員（被交易至國王隊），但公牛仍可提出與活塞相似的理由來補進波特。公牛過去曾追逐波特的事實，顯示未來相關對話值得我們保持關注。」

勇士 籃網 活塞 公鹿 公牛

相關新聞

NBA／不急著本季復出 里拉德滿意決定

回到拓荒者隊的明星後衛里拉德（Damian Lillard），雖因阿基里斯腱傷勢本季報銷，但努力復健，他透露恢復狀況良好...

NBA／KD回憶格林古怪行為引爆衝突 哀嘆沒被勇士當一分子

杜蘭特（Kevin Durant）效力勇士隊3年奪下2冠，但他與隊友格林（Draymond Green）相處很差，曾在場上爆發衝突。杜蘭特最近登上《All The Smoke》節目，回憶當年自己在勇士

NBA／神奇追平三分被沒收輸殘陣金塊 英格倫：我應該剪指甲

金塊隊在約柯奇（Nikola Jokic）受傷後，開季先發五虎只剩穆雷（Jamal Murray）一人，今天還是以106：103險勝暴龍隊，暴龍英格倫（Brandon Ingram）神奇追平三分被判定

NBA／波特在籃網打出生涯年 美媒點名勇士等4隊是熱門下家

波特（Michael Porter Jr）去年休賽季被金塊隊交易至重建中的籃網隊，波特如外界預期獲得開火權，他也把握機會成為高效率得分手。如今傳出公鹿、活塞、勇士和公牛對他有興趣。 波特本季場均

NBA／坦言被湖人退貨超生氣！ 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

湖人隊去年交易唐西奇（Luka Doncic）後，一度成功交易中鋒威廉斯（Mark Williams），但後來以體檢未通過為由，將威廉斯退貨給黃蜂隊。休賽季太陽用2個首輪選秀權換來威廉斯，與同樣被湖人

NBA／哈登養出卡佩拉2.0？ 瑞士中鋒崛起傳快艇打算當買家

開季戰績不佳的快艇隊最近拉出一波5連勝，除了雷納德（Kawhi Leonard），哈登（James Harden）和洛培茲（Brook Lopez）三名老將表現優異，瑞士中鋒尼德豪塞爾（Yanic K

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。