聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／不急著本季復出 里拉德滿意決定
回到拓荒者隊的明星後衛里拉德（Damian Lillard），雖因阿基里斯腱傷勢本季報銷，但努力復健，他透露恢復狀況良好，期待下個賽季重返賽場。
上季身披公鹿隊戰袍的里拉德，季後賽第一輪傷到阿基里斯腱，賽季終結後他回到拓荒者，選擇先休息一年，不急著本季復出。35歲的里拉德為這決定感到開心，且看到拓荒者本季的成長，讓他更期待下賽季的到來。
里拉德最近上克利夫頓（Allie Clifton）主持的節目「公路旅行秀（Road Trippin’ Show）」分享近況，他表示復原狀況進展順利，「我想這是一個需要慢慢恢復的傷，你知道的，康復需要時間。前幾個禮拜，大概兩到三個月，感覺比較沮喪，因為你的活動受限，但保持耐心，善待自己，做必要的復健，你就會開始看得到隧道盡頭的光。」
提到不急著復出的決定，里拉德說：「感覺很好，甚至比做決定時更好，一切都漸入佳境。」他表示就現在這階段，感覺當初給自己留多一點時間休息的決定很正確，而且看到球隊的成長，「我知道如果我做得到且狀態良好，下一季我們大有可為。」
阿夫迪賈（Deni Avdija）今年打出全明星身手，球隊下季若能迎接包括里拉德、夏普（Shaedon Sharpe）、克林根（Donovan Clingan）等傷兵回歸，有機會在西區打下更好成績。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言