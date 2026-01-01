NBA／神奇追平三分被沒收輸殘陣金塊 英格倫：我應該剪指甲

金塊隊在約柯奇（Nikola Jokic）受傷後，開季先發五虎只剩穆雷（Jamal Murray）一人，今天還是以106：103險勝暴龍隊，暴龍英格倫（Brandon Ingram）神奇追平三分被判定超時，引發球迷熱議。

金塊中鋒瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）頂上先發，結果他也受傷提前退場。不過暴龍沒有把握機會，替補陣容外線18投0中，團隊投籃命中率37%。

比賽時間剩2.7秒金塊領先3分，布朗（Bruce Brown）兩罰沒進，暴龍搶到籃板球後長傳給英格倫，英格倫投籃打板命中，全場嗨翻。不過裁判檢視重播畫面，判定為超時，暴龍就以3分之差吞敗。

INSANE ENDING IN NUGGETS-RAPTORS 👀



Brandon Ingram's unreal potential game-tying shot is ruled NO GOOD after review...



Nuggets get the THRILLING win! pic.twitter.com/fPkQvYIQKo — NBA (@NBA) January 1, 2026

金塊以華森（Peyton Watson）攻下24分表現最好，穆雷18投6中，得到21分7籃板6助攻。

暴龍英格倫攻下全場最高的30分，賽後被問到是否認為那球進算，英格倫回答應該算進球，並開玩笑說：「也許我要剪指甲。」