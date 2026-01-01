快訊

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

NBA／坦言被湖人退貨超生氣！ 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽中鋒威廉斯談被湖人退貨，坦言超級生氣。 法新社
太陽中鋒威廉斯談被湖人退貨，坦言超級生氣。 法新社

湖人隊去年交易唐西奇（Luka Doncic）後，一度成功交易中鋒威廉斯（Mark Williams），但後來以體檢未通過為由，將威廉斯退貨給黃蜂隊。休賽季太陽用2個首輪選秀權換來威廉斯，與同樣被湖人放棄的古德溫（Jordan Goodwin）在太陽相聚。

由於唐西奇擅長與活動力強的中鋒搭配，因此當威廉斯交易案成形時，許多球迷認為湖人將箭指總冠軍。不過湖人捨棄這筆交易案，因交易截止日已過來不及補強，只好用海斯（Jaxson Hayes）撐完整季，季後賽首輪遭灰狼隊以4：1淘汰。

湖人射手肯奈特（Dalton Knecht）原本在威廉斯交易案中，回到湖人後表現一落千丈，從備受期待的新秀變成邊緣球員。湖人休賽季找來艾頓（Deandre Ayton）補強內線，再簽史馬特（Marcus Smart）補強防守，古德溫成為犧牲品被裁掉，太陽認領他的合約。

古德溫(右)被湖人放棄後，轉戰太陽。 美聯社
古德溫(右)被湖人放棄後，轉戰太陽。 美聯社

如今古德溫和威廉斯兩名湖人棄將都在太陽被重用，古德溫最近在節目上回憶威廉斯交易案被取消的當下，「真的很怪，事發當下我在湖人。我們都以為交易敲定，結果突然冒出一則推文，說他膝蓋報銷了。可是他前一周才剛比賽，我整個超困惑。肯奈特走人了，威廉斯置物櫃就在我旁邊，我還很興奮。結果隔天一切他X的全沒了。」

威廉斯則透露當時已抵達洛杉磯當地的飯店，與芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）在一起，「我們都很興奮，我心想就要上場，結果他們跟我說交易破局了。我整個超火大，本來超期待，結果現在又要回黃蜂。那段時間我心裡都在想『去你們的』。」

湖人季後賽被淘汰後，威廉斯發文貼笑臉符號，他承認當下就是在嘲諷，「我真的很想去那裡，我自認是能幫助他們的一塊拼圖。他們季後賽出局後，我還發一個笑臉推文，我就是在酸他們。」

太陽 湖人

相關新聞

NBA／勇士回神近11戰7勝 格林曝改變：節奏不像以前快

勇士隊今天以132：127擊敗黃蜂隊，近11場贏下7場。勇士隊前鋒格林（Draymond Green）指出，球隊放慢進攻節奏收到成效。 目前勇士18勝16敗西區第8，落後前面的太陽隊1.5場。格

NBA／想知道如何克服腳踝傷勢 小鮑爾私下求助柯瑞

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天回到從小生長的夏洛特迎戰黃蜂隊，他攻下全隊最高26分，率隊以132：...

NBA／籲聯盟「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：當門面20年了

剛過41歲生日的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）正經歷生涯最差賽季，明星賽第一階段投票只排名西區第9，挑戰連22年成為明星賽先發紀錄岌岌可危。勇士隊格林（Draymond Green）向聯

NBA／KD回憶格林古怪行為引爆衝突 哀嘆沒被勇士當一分子

杜蘭特（Kevin Durant）效力勇士隊3年奪下2冠，但他與隊友格林（Draymond Green）相處很差，曾在場上爆發衝突。杜蘭特最近登上《All The Smoke》節目，回憶當年自己在勇士

NBA／神奇追平三分被沒收輸殘陣金塊 英格倫：我應該剪指甲

金塊隊在約柯奇（Nikola Jokic）受傷後，開季先發五虎只剩穆雷（Jamal Murray）一人，今天還是以106：103險勝暴龍隊，暴龍英格倫（Brandon Ingram）神奇追平三分被判定

NBA／坦言被湖人退貨超生氣！ 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

湖人隊去年交易唐西奇（Luka Doncic）後，一度成功交易中鋒威廉斯（Mark Williams），但後來以體檢未通過為由，將威廉斯退貨給黃蜂隊。休賽季太陽用2個首輪選秀權換來威廉斯，與同樣被湖人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。