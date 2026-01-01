NBA／坦言被湖人退貨超生氣！ 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

湖人隊去年交易唐西奇（Luka Doncic）後，一度成功交易中鋒威廉斯（Mark Williams），但後來以體檢未通過為由，將威廉斯退貨給黃蜂隊。休賽季太陽用2個首輪選秀權換來威廉斯，與同樣被湖人放棄的古德溫（Jordan Goodwin）在太陽相聚。

由於唐西奇擅長與活動力強的中鋒搭配，因此當威廉斯交易案成形時，許多球迷認為湖人將箭指總冠軍。不過湖人捨棄這筆交易案，因交易截止日已過來不及補強，只好用海斯（Jaxson Hayes）撐完整季，季後賽首輪遭灰狼隊以4：1淘汰。

湖人射手肯奈特（Dalton Knecht）原本在威廉斯交易案中，回到湖人後表現一落千丈，從備受期待的新秀變成邊緣球員。湖人休賽季找來艾頓（Deandre Ayton）補強內線，再簽史馬特（Marcus Smart）補強防守，古德溫成為犧牲品被裁掉，太陽認領他的合約。

古德溫(右)被湖人放棄後，轉戰太陽。 美聯社

如今古德溫和威廉斯兩名湖人棄將都在太陽被重用，古德溫最近在節目上回憶威廉斯交易案被取消的當下，「真的很怪，事發當下我在湖人。我們都以為交易敲定，結果突然冒出一則推文，說他膝蓋報銷了。可是他前一周才剛比賽，我整個超困惑。肯奈特走人了，威廉斯置物櫃就在我旁邊，我還很興奮。結果隔天一切他X的全沒了。」

威廉斯則透露當時已抵達洛杉磯當地的飯店，與芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）在一起，「我們都很興奮，我心想就要上場，結果他們跟我說交易破局了。我整個超火大，本來超期待，結果現在又要回黃蜂。那段時間我心裡都在想『去你們的』。」

湖人季後賽被淘汰後，威廉斯發文貼笑臉符號，他承認當下就是在嘲諷，「我真的很想去那裡，我自認是能幫助他們的一塊拼圖。他們季後賽出局後，我還發一個笑臉推文，我就是在酸他們。」