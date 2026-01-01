NBA／哈登養出卡佩拉2.0？ 瑞士中鋒崛起傳快艇打算當買家

開季戰績不佳的快艇隊最近拉出一波5連勝，除了雷納德（Kawhi Leonard），哈登（James Harden）和洛培茲（Brook Lopez）三名老將表現優異，瑞士中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）也適時頂上空缺，傳快艇想在交易截止日前當買家。

快艇主戰中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）受傷後，擁有外線能力的洛培茲頂上先發，進攻端拉開空間讓雷納德打得更加舒適。2025年首輪第30順位被選中的尼德豪塞爾也獲得上場時間，昨天面對國王隊出賽25分鐘，拿下16分6籃板都創生涯新高。

哈登擁有頂尖傳球能力，許多與他搭配的中鋒都打得如魚得水，最佳例子就是火箭隊時期的卡佩拉（Clint Capella），巧合的是，卡佩拉和尼德豪塞爾都是瑞士籍。

尼德豪塞爾提到自己有和哈登加練，「我都會很專心，因為他真的懂很多，也一直想教我一些東西。我從小就看著他打球、看他跟卡佩拉的搭檔。小時候就一直看他們那組厲害的空中接力連線，現在能由他本人親自教我這些東西，對我來說意義重大。」

也許是近期5連勝，選秀權又被雷霆隊掌握，傳出快艇交易截止日前要當買家。《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，沒任何跡象顯示哈登想另尋他處。快艇希望為2027年休賽季保留薪資彈性，因此對於2027年後到期的合約，球隊都會相當謹慎。