NBA／助前籃球長人追逐警察夢 「俠客」歐尼爾義舉傳佳話

中央社／ 休士頓1日綜合外電報導
「俠客」歐尼爾。 路透
前NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）正全力支持一名前籃球長人魏摩爾，協助他實現成為警察的夢想。魏摩爾追夢過程遭遇挫折，歐尼爾獲悉後拔刀相助，一時傳為佳話。

時人雜誌（People Magazine）報導，現年24歲的德州凱馬（Kemah）居民魏摩爾（Jordan Wilmore）是前大學籃球好手，身高7呎3吋（約221公分），一心希望能夠佩戴警徽、成為德州史上最高的警察，但他最近在警察資格考試中以些微差距未能通過，讓他的夢想一度岌岌可危。

歐尼爾得知後，主動出手相助。歐尼爾向凱馬警察局局長加里維（Raymond Garivey）表明，願意幫助魏摩爾重新踏上成為警察的道路。

現年53歲的歐尼爾開玩笑地說：「我是因為嫉妒才知道他。」「我原本以為自己是全世界最高、最帥的警察。」

隨後歐尼爾認真地說：「我希望他能真正專注在這件事上，因為一個年輕人想要成為警察，非常值得敬佩。我熱愛警察，他們成就了今天的我。」

這位籃球名人堂成員，過去曾一度考慮在佛羅里達州或喬治亞州競選警長，並且擁有多項執法相關的頭銜。

歐尼爾表示，他在魏摩爾身上看到了自己的一部分。

這位前洛杉磯湖人隊球星說：「我其實花了5至7年的時間，才從洛杉磯郡警長學院畢業。」「我只是想讓他知道，他擁有我全力的支持。我會盯著你，兄弟，確保你把事情完成。」

為了進一步鼓勵魏摩爾專注於實現目標，歐尼爾還加碼送出一輛新車作為激勵。

魏摩爾說：「我真的非常感謝他幫助我、陪在我身邊，並且擔任導師，引導我度過這段考驗。」

