NBA／KD回憶格林古怪行為引爆衝突 哀嘆沒被勇士當一分子

杜蘭特（Kevin Durant）效力勇士隊3年奪下2冠，但他與隊友格林（Draymond Green）相處很差，曾在場上爆發衝突。杜蘭特最近登上《All The Smoke》節目，回憶當年自己在勇士的處境及慘痛回憶。

「那真的完全是突如其來。」杜蘭特回顧當年與格林的衝突，「回合結束後我準備去搶籃板，結果他衝過來把球抓走。原本我以為他只是要把球丟給我，讓我先往前場跑再投籃。但事情沒那樣發生，我整個人愣住，就跟他說：『把球給我。』我真的很困惑，因為他以前從未做過那種事。」

杜蘭特接著說：「我們之後回到後場，我聽他在那邊大吼大叫，整個情緒炸開，他開始講一堆話，我心想：『格林明明是我朋友。』因此當他對我說那些話時，真的讓我措手不及，從此之後我開始把自己孤立起來。」

杜蘭特提到，事發後格林被球團禁賽，但沒人找他談這件事，「事情在全隊面前發生，卻沒人真的拿出來討論，就這樣被蓋過去。我們其實是可以往前走，但前提是坐下來談清楚。這件事沒發生，所以我想：『算了，打我的球，繼續往前就好。』」

資深老將威斯特（David West）與杜蘭特同年進入勇士，杜蘭特發現勇士對兩人態度截然不同，「威斯特跟我是同一時間加入，但他被當成是勇士一份子，我卻不是？這根本說不通。」