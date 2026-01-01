NBA／想知道如何克服腳踝傷勢 小鮑爾私下求助柯瑞

Stephen Curry 位置 後衛 得分 28.7 籃板 3.96 助攻 4.3 抄截 1.2

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天回到從小生長的夏洛特迎戰黃蜂隊，他攻下全隊最高26分，率隊以132：125踢館成功，柯瑞賽後還透露，黃蜂當家球星小鮑爾（LaMelo Ball）曾私下聯繫他，希望「前輩」能給些建議和幫助。

柯瑞透露，小鮑爾的問題是如何克服腳踝傷勢。柯瑞剛進聯盟時也曾受踝傷所苦，沒能拿到漂亮的菜鳥延長合約，不過他2013年解決了腳踝問題，25歲迎接了突破年，現在已是聯盟最指標的頂尖球星。

柯瑞提到，他和前黃蜂訓練團隊的索耶（Quinton Sawyer）共事，雖沒能具體確定能為小鮑爾做什麼，但有過相關話題，「事實上索耶現在也不在這了，不過過去幾年他是黃蜂訓練團隊的成員之一，去年也和我一起在美國隊，我們有過些相關的談話內容。」

勇士當家球星也提到，今年成為隊友的弟弟小柯瑞（Seth Curry），上季就是黃蜂成員，也曾找過自己，想幫小鮑爾渡過腳踝傷勢狀況。

「小柯瑞去年有聯繫我，試著給他些指導，所以希望在某個時間點，我能給他更多實際操作的機會，或提供些我的幫助。」柯瑞也提到，像是增加強度和韌性都是可以加強的部分，他也建議小鮑爾可以制定專門的訓練計畫。