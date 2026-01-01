快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士格林(左)、獨行俠戴維斯(右)。 美聯社
勇士格林(左)、獨行俠戴維斯(右)。 美聯社

先前多家媒體報導，勇士隊有意換來獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）。如今《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）撰文指出，這次交易討論由獨行俠先提出。

由於戴維斯年薪達5413萬美元，因此勇士如果想達成交易，格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler）其中一人勢必會成為交易籌碼。

不過阿米克指出，勇士不願意放走任何一位資深前鋒，甚至對戴維斯也沒太大興趣，「用巴特勒換戴維斯薪資上可行，因為他年薪也是5410萬美元，但勇士完全沒興趣進行這種操作。球隊消息人士表示，勇士未完全關上交易戴維斯大門，但可能性不高。更重要的是，這次是獨行俠主動致電勇士談戴維斯。」

如果勇士要交易，被棄用的庫明加（Jonathan Kuminga）高機率成交易籌碼，阿米克提到，「獨行俠確實對庫明加有興趣，他1月15日後才能被交易，外界預期他截止日前會被送走。庫明加年薪2250萬美元，與戴維斯5410萬美元差距太大，因此必須搭上一張大合約，例如格林的2580萬美元。不過正如勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說的，球隊內部也證實，這種操作不在他們計畫中。」

勇士 獨行俠 Anthony Davis Jimmy Butler Draymond Green

NBA／美媒爆獨行俠主動提交易AD 勇士不願送走2資深前鋒

