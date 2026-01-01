快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺溫班亞瑪傷退引疑慮 但自認下役出場無大礙

中央社／ 聖安東尼奧31日綜合外電報導
馬刺溫班亞瑪第四節受傷出場。 法新社
馬刺溫班亞瑪第四節受傷出場。 法新社

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天在球隊以134比132擊敗紐約尼克的比賽中左膝受傷，但賽後表示自己身體無礙。

本場賽事

-

:

-

載入中...

綜合法新社和路透社報導，這位21歲法籍球星在比賽第4節爭籃板球時落地角度不對，一跛一跛離場。他今天上場24分鐘，貢獻31分、13籃板，當時瑪刺以96比102落後。他傷退後未再上場。

不過，他後來從休息室返回場邊，並在球隊以134比132拿下逆轉勝時與隊友一起慶祝。

賽後，溫班亞瑪表示，他左膝過度伸展，可能需要進一步檢查，但說有信心很快就能恢復狀態。

他說：「我感覺還不錯，只是有點痠痛。我非常有信心，也很樂觀。」

溫班亞瑪還說，第4節時甚至有試圖再度上場打球，「我差一點就要回去打了，但他們硬是把我拉住」。

「這只是過度伸展，應該是小傷吧，沒什麼。我們明天還是得做檢查，確保一切沒問題。」

溫班亞瑪補充，他希望能在馬刺1月2日的比賽中出賽。「我預期下場比賽就能復出，但我不確定（球團）的預期為何」。

今天比賽開打之前，溫班亞瑪本季出賽20場，場均24分、11.7籃板及3.5助攻。他在11月16日至12月10日因左小腿拉傷缺席12場比賽。回歸後，前6場比賽在上場時間限制下以替補身分出賽，上週末才重返先發陣容。

延伸閱讀

NBA／「香檳哥」11記三分破馬刺隊史 溫班亞瑪傷退仍贏尼克

NBA／馬刺8連勝後吞2連敗 溫班亞瑪坦言對身心考驗很大

NBA／這就玄了！ 溫班亞瑪重返先發馬刺卻連兩戰皆輸球

NBA／溫班亞瑪重返先發轟32分 馬刺遭爵士外線狙擊終結8連勝

相關新聞

NBA／勇士回神近11戰7勝 格林曝改變：節奏不像以前快

勇士隊今天以132：127擊敗黃蜂隊，近11場贏下7場。勇士隊前鋒格林（Draymond Green）指出，球隊放慢進攻節奏收到成效。 目前勇士18勝16敗西區第8，落後前面的太陽隊1.5場。格

NBA／籲聯盟「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：當門面20年了

剛過41歲生日的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）正經歷生涯最差賽季，明星賽第一階段投票只排名西區第9，挑戰連22年成為明星賽先發紀錄岌岌可危。勇士隊格林（Draymond Green）向聯

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

灰狼隊今天102：126敗給老鷹隊不說，還出現「將帥失和」畫面，當家球星愛德華（Anthony Edwards）不同意總...

NBA／「香檳哥」11記三分破馬刺隊史 溫班亞瑪傷退仍贏尼克

馬刺隊今天在主場迎戰東區第2的尼克隊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得到31分13籃板，但末節受傷提前退場。「香檳哥」夏帕尼（Julian Champagnie）全場狂飆11顆三分球，

NBA／美媒爆獨行俠主動提交易AD 勇士不願送走2資深前鋒

先前多家媒體報導，勇士隊有意換來獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）。如今《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）撰文指出，這次交易討論由獨行俠先提出。 由於戴維

NBA／馬刺溫班亞瑪傷退引疑慮 但自認下役出場無大礙

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺球星「斑馬」溫班亞馬（VictorWembanyama），今天在球隊以134比132擊敗紐約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。