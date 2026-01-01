NBA／籲聯盟「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：當門面20年了

剛過41歲生日的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）正經歷生涯最差賽季，明星賽第一階段投票只排名西區第9，挑戰連22年成為明星賽先發紀錄岌岌可危。勇士隊格林（Draymond Green）向聯盟呼籲，保送詹姆斯進明星賽。

詹姆斯本季場均得到20.3分6.5助攻4.9籃板，投籃命中率49.6%，三分命中率31.5%。雖帳面數據仍夠水準，但不管是場上實際表現，還是場外風評，都可以說是詹姆斯生涯低谷，明星賽票選正好說明這點。

詹姆斯連21年成為明星賽先發、如今陷入明星賽可能都無法進入的窘境。對此，格林向聯盟喊話送詹姆斯進明星賽，「我不知道他們怎麼看這件事、接下來會怎麼做，但我只知道他們最好確保這點。那可是詹姆斯，他對這聯盟的意義就是那麼重要。」

格林提到聯盟曾用特別增補名額，讓生涯末期的諾威茨基（Dirk Nowitzki）和韋德（Dwyane Wade）進明星賽。格林強調，「他們就是那樣的地位，本來就該被那樣對待。詹姆斯也一樣，而且比賽又是在洛杉磯（2026明星賽在快艇隊主場）。」

格林清楚會有很多球迷說詹姆斯表現不夠格進明星賽，格林對這類言論不以為然，「閉嘴吧，當然該進。他已經當NBA門面20年了，自己想清楚一點。今年不可能、也不會有任何情況下，詹姆斯不是全明星。」