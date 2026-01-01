聽新聞
NBA／耶誕大戰收視亮眼 寫15年來最高
NBA今天宣布2025年「耶誕大戰」收視率，不只比去年高出4成5，超過4700萬人收看更寫下15年來最高。
根據NBA今天公報的數字，超過4700萬人至少有收到5場耶誕大戰的一部分，比去年增加4成5；每場比賽的平均人數是550萬人，比去年也高出百分之4。
5場比賽中，騎士隊和尼克隊的比賽是收視最高的一場，平均有到640萬人；馬刺隊和衛冕軍雷霆隊的比賽則是寫下2017年下午2點半場次的最高收視，勇士隊和獨行俠隊的比賽則是2019年後下午5點的最高收視。
NBA今天也表示，2025年的「耶誕大戰」收視人數是橫跨所有平台最多的一次，共有1.6億觀看數，比2024年高出2成3。
