NBA／「香檳哥」11記三分破馬刺隊史 溫班亞瑪傷退仍贏尼克

馬刺隊今天在主場迎戰東區第2的尼克隊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得到31分13籃板，但末節受傷提前退場。「香檳哥」夏帕尼（Julian Champagnie）全場狂飆11顆三分球，打破馬刺隊史紀錄，終場以134：132險勝尼克。

尼克首節下起三分雨，投進9顆三分球、狂轟45分。第二節溫班亞瑪獨拿16分，半場打完仍落後10分。夏帕尼第三節外線6中4，末節剩10分多鐘時，溫班亞瑪搶籃板落地，在沒有太大身體接觸下受傷提前退場。

不過馬刺在夏帕尼連進2顆三分帶領下，打出9：0攻勢反超，接著在福克斯（De'Aaron Fox）連得6分及穩定罰球，以2分之差收進勝利。

夏帕尼全場出手17次都是外線，命中11球打破馬刺隊史紀錄，拿到36分6籃板。溫班亞瑪只出戰24分鐘，就豪取31分13籃板，福克斯得到26分7助攻3抄截。溫班亞瑪賽後表示，傷勢是關節過度伸展，「感覺不錯，就是有點痠痛。我非常有信心，影響應該很小。」

尼克方面，布朗森（Jalen Brunson）攻下29分全隊最高，儘管團隊外線52投22中，命中率42%優於馬刺的37%，但罰球次數20次只有馬刺的一半。