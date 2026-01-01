聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／「香檳哥」11記三分破馬刺隊史 溫班亞瑪傷退仍贏尼克
馬刺隊今天在主場迎戰東區第2的尼克隊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得到31分13籃板，但末節受傷提前退場。「香檳哥」夏帕尼（Julian Champagnie）全場狂飆11顆三分球，打破馬刺隊史紀錄，終場以134：132險勝尼克。
尼克首節下起三分雨，投進9顆三分球、狂轟45分。第二節溫班亞瑪獨拿16分，半場打完仍落後10分。夏帕尼第三節外線6中4，末節剩10分多鐘時，溫班亞瑪搶籃板落地，在沒有太大身體接觸下受傷提前退場。
Victor Wembanyama appears to hyperextend his knee on this play —— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 1, 2026
Hope he is OK. 🙏
pic.twitter.com/EwEkYBn9gQ
不過馬刺在夏帕尼連進2顆三分帶領下，打出9：0攻勢反超，接著在福克斯（De'Aaron Fox）連得6分及穩定罰球，以2分之差收進勝利。
HE'S UP TO 11 THREES 🔥🔥🔥— NBA (@NBA) January 1, 2026
SPURS FRANCHISE RECORD FOR JULIAN CHAMPAGNIE! https://t.co/jzpXLqA3pW pic.twitter.com/T2Yh0ji0oO
夏帕尼全場出手17次都是外線，命中11球打破馬刺隊史紀錄，拿到36分6籃板。溫班亞瑪只出戰24分鐘，就豪取31分13籃板，福克斯得到26分7助攻3抄截。溫班亞瑪賽後表示，傷勢是關節過度伸展，「感覺不錯，就是有點痠痛。我非常有信心，影響應該很小。」
尼克方面，布朗森（Jalen Brunson）攻下29分全隊最高，儘管團隊外線52投22中，命中率42%優於馬刺的37%，但罰球次數20次只有馬刺的一半。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言