NBA／勇士回神近11戰7勝 格林曝改變：節奏不像以前快

勇士隊今天以132：127擊敗黃蜂隊，近11場贏下7場。勇士隊前鋒格林（Draymond Green）指出，球隊放慢進攻節奏收到成效。

目前勇士18勝16敗西區第8，落後前面的太陽隊1.5場。格林受訪時談到勇士最近的改變，「我們還是需要打快，但不必像以前那麼快。球權的爭奪變更重要。比起一股腦加快節奏，卻頻頻失誤；我們放慢打半場進攻，反而能製造更好的機會。我們真的很努力將球保護好，接下來還必須成為防守非常出色的球隊。」

勇士本季第15套先發陣容連7場沒變，包含柯瑞（Stephen Curry）、穆迪（Moses Moody）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林、波斯特（Quinten Post）。

柯瑞受訪時透露，總教練柯爾（Steve Kerr）一直提醒場上人數多，還是要維持一致性，「一致性其實就是進攻端組織，清楚知道出手機會從哪來。包含巴特勒和第二陣容在場時，我們要如何利用他製造好的出手；當我和格林在場就由我們來帶動。」