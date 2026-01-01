NBA／湖人被活塞打爆「怪裁判不吹」 瑞迪克：不爽一定會有

湖人隊昨天以106：128慘遭活塞隊痛宰，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）和當家球星唐西奇（Luka Doncic）都直言，裁判影響到比賽。

事實上，瑞迪克賽前受訪時就大膽預言，「他們每回合都犯規大概3、4次。這不是在批評，也不是負評，事實就是他們每回合都犯3、4次，裁判不可能每回合都吹。」

儘管本場比賽活塞被吹26次犯規多於湖人的24次；罰球29次也少於湖人的31次。不過瑞迪克仍質疑裁判，「我覺得當你一直失誤、又覺得自己被犯規卻沒吹時，難免會有挫折感。那種不爽是一定會有的，但我之前就講過，他們每回合都會犯規，就是要撐過去、繼續打。」

「我們一定要在對抗性方面跟上他們。」唐西奇也談到吹罰尺度，「重點就在這，我們要用他們的方式來打，你也看到裁判讓比賽繼續進行，那我們就要打得更強硬，毫無疑問。」

事實上，湖人近年罰球優勢海放全聯盟，Bleacher Report記者貝利（Andy Bailey）日前發文指出，過去5年湖人比對手多罰1490球，第2名的公鹿隊699球、尼克隊698球。

活塞本季場均28.2次罰球聯盟第2；湖人28.0次第3。活塞場均5呎內出手35.6次聯盟第3，湖人24.6次聯盟第27。唐西奇場均獲得11.8次罰球，拓荒者隊阿夫迪賈（Deni Avdija）9.7次排第2、雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）排第3。