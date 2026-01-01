快訊

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
愛德華（Anthony Edwards）不同意總教練芬奇（Chris Finch）的調度，直接丟毛巾離場。 美聯社
愛德華（Anthony Edwards）不同意總教練芬奇（Chris Finch）的調度，直接丟毛巾離場。 美聯社

2025-2026賽季

灰狼隊今天102：126敗給老鷹隊不說，還出現「將帥失和」畫面，當家球星愛德華（Anthony Edwards）不同意總教練芬奇（Chris Finch）的調度，比賽還有7分52秒就直接離場，賽後也沒接受採訪。

愛德華的離場並非計畫中，也不是教練芬奇許可；當時老鷹取得109：80領先，愛德華對芬奇換下先發的調度顯然不滿，直接丟毛巾、離開板凳席，人就消失在球場。

芬奇表示，愛德華應該繼續留在板凳區，「他顯然對球隊表現很失望，這是理所當然的，但他應該留在球場為球隊加油。」

愛德華出賽33分鐘，18投10中包括8投3記的三分球，攻下全隊最高的30分。愛德華本戰前場均29.1分在得分榜也排到第8位，不過這已非他近期第一次提前離場，「耶誕大戰」和金塊隊的延長賽中，他雖狂轟44分，但因不滿裁判判決被吹出場，球隊最終以138：142吞敗。

亞特蘭大是愛德華家鄉，今天許多朋友和親戚，包含祖母都到場觀戰，但結果顯然不如意。

Anthony Edwards 灰狼 老鷹

