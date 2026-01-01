NBA／耶誕大戰轉播締新猷 電視與社群平台齊飆升
美國職籃NBA今天宣布，今年耶誕節的轉播收視創下近15年來新高紀錄，美國境內有4700多萬人觀看美國廣播公司（ABC）與體育頻道ESPN當天轉播5場比賽中至少部分比賽，這項數字較去年成長45%。
美聯社報導，當天5場比賽平均收視人數為550萬人，較去年增加4%。
其中，克里夫蘭騎士對紐約尼克的比賽，成為美東時間中午12時開打、收視最高的耶誕節比賽，平均吸引640萬名觀眾。
聖安東尼奧馬刺對奧克拉荷馬雷霆的比賽，則是2017年以來，下午2時30分時段收視最高的耶誕節賽事；達拉斯獨行俠對金州勇士的比賽，則是2019年以來，下午5時時段收視最高的耶誕節比賽。
此外，NBA今天也指出，聯盟在耶誕節成為「社群媒體上觀看次數最多的品牌」。
根據社群媒體評量公司Videocites統計，NBA相關內容創下16億次觀看數，較2024年耶誕節成長23%。
