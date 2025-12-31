NBA／湖人主帥點輸活塞3大原因 唐西奇迴避讓詹皇持球問題

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33.5 籃板 8.17 助攻 8.7 抄截 1.54

湖人隊今天在詹姆斯（LeBron James）41歲生日被活塞隊以128：106痛扁。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直指三大問題是失誤、快攻失分、禁區失分。

唐西奇（Luka Doncic）繳出30分11助攻數據，但發生8次失誤。當被問到是否讓詹姆斯持球時間更多，唐西奇沒有直接回答問題，只說，「我失誤太多，必須停止掉球。」

詹姆斯控制失誤方面也很掙扎，全場17分4助攻，發生5失誤。詹姆斯回答持球相關問題時表示，「我其實沒一直持球，如果你有看我們比賽就會知道，很多時候我都是打無球。如果教練要我多持球，我也可以這樣做，但今年大多數時間都在打無球。」

湖人12月防守效率聯盟第29、進攻效率第15、戰績5勝7敗。瑞迪克認為與傷兵頻繁進出有關，「我知道這樣聽起來像找藉口，但我們這段時間一直反覆被打斷，又重新開始。每天都很努力想用正確方式打球、帶著正確的企圖心上場，但陣容搭配和輪換節奏對所有人都很有挑戰。不只是教練，球員也是一樣，要建立一個清楚的球隊身分，本來就不容易。」