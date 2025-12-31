籃球／轉戰裕隆獲更大空間 陳俊男盼找回單純打球感覺

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
陳俊男轉戰裕隆隊後盼找回單純打球的感覺。記者劉肇育／攝影
陳俊男轉戰裕隆隊後盼找回單純打球的感覺。記者劉肇育／攝影

身為前新北國王隊後衛陳俊男，今年休賽季轉戰SBL裕隆隊後，將迎接球員生涯的新篇章，今天出席SBL開季記者會時他表示，來到裕隆後教練李啟億給他相當大的發揮空間，而選擇穿回高中時期的7號背號，也是希望找回單純打球的感覺。

過去幾年都是國王話題球員的陳俊男，今年休賽季在結束與國王合約後轉戰裕隆，他透露在加入裕隆前就曾與待過裕隆的前隊友李愷諺、呂政儒等人了解過裕隆的狀況與環境，並認為加入裕隆對於他來說可能會是一個很好的機會。

談到從職籃轉戰半職業的SBL舞台，陳俊男表示，儘管過去一段時間被不少人問過心態上是否會有轉變，但他則強調，「我覺得那就是自己面子放不放得下的問題，但其實也沒有什麼好放不放得下，因為確實我在職籃就是沒有成績，這是事實，現在我也比較想要回到純粹打球的感覺，即使關注的人可能比較少，但能在球場上打好球我覺得比較重要。」

即使轉換球隊，但裕隆過去3年也已經在SBL寫下三連霸，陳俊男認為裕隆是一支擁有悠久歷史的傳統強隊，也希望能盡快貢獻一份心力，「這邊有年度教練、年度MVP和總冠軍賽MVP，是一支非常棒的球隊，而且又是很年輕的團隊，融入不是太大問題，加上承恩、仕軒都認識，也有很多大學交手過的球員。」

被問到對於新賽季的期許，陳俊男也坦言教練李啟億並沒有給予他太多限制，不論是從先發還是替補上陣，都給他相當大的空間，「他要我不用想那麼多，他認為我以前比較在乎別人的眼光，可能會有一些事情不敢做，來到這邊後就沒關係，想做什麼就盡量去做，選擇高中穿的7號，也就是想找回單純打球的感覺。」

籃球

