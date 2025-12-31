NBA／騎士教頭談鮑爾坐板凳 健康是主要考量

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士隊「球哥」鮑爾。 路透社
克里夫蘭騎士昨（30）日以113：101擊敗馬刺，終止二連敗，不過後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）並未出賽，儘管他身體健康無虞，卻整場於場邊觀戰，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）解釋，這個決定是對於未來長遠規劃，希望鮑爾保持健康。

「我想嘗試一些新的陣容，但對鮑爾來說，我希望保持他的健康和體力。」亞特金森受訪時談到：「他目前是健康的，但我希望他繼續維持，所以我必須在球季間替他安排休息時間，而剛好就是這場比賽。」

騎士未來三週將面臨打一休一的高強度賽程，亞特金森認為休息格外重要，特別是針對季後賽準備，鮑爾先前保持全勤出賽，但教練團顯然希望更謹慎地管理他的上場頻率。騎士上季例行賽奪下64勝成為東區龍頭，不過卻在東區準決賽以1：4不敵溜馬。

鮑爾本季場均貢獻5.2分、4.2籃板、4.6助攻，他在防守與傳球上表現亮眼，進攻方面則不盡理想，投籃命中率與三分命中率皆未達三成，不過騎士仍需要他展現優質控衛的能力，提升球隊整體表現。

