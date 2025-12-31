NBA／執教生涯1176勝獨居史上第6 「老河」：我真的很幸運

公鹿隊昨天以123：113擊敗黃蜂隊，總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）奪下執教生涯第1176勝，超越卡爾（George Karl）獨居歷史第6。他受訪時直呼自己真的很幸運。

總教練勝場排名依序是波波維奇（Gregg Popovich，1390勝）、尼爾森（Don Nelson，1335勝）、威肯斯（Lenny Wilkens，1332勝）、史隆（Jerry Sloan，1221勝）及萊里（Pat Riley，1210勝）。

瑞佛斯執教生涯27年，戰績1176勝835敗，勝率58.5%，魔術時期171勝、塞爾蒂克416勝、快艇356勝、76人154勝，公鹿目前79勝。只有在2008年率領塞爾蒂克隊奪冠。

瑞佛斯得知超越卡爾紀錄後表示，「我真的不知道自己超過誰或哪些紀錄。卡爾真的是一位很棒的教練，史上最偉大的教練之一。」

瑞佛斯坦言，「我真的很幸運。我遇到過很棒的教練，老實說我的助理教練團有很多史上最頂尖教練，從泰隆魯（Tyronn Lue）、錫伯杜（Tom Thibodeau），到現在團隊裡的漢姆（Darvin Ham）、耶格（Dave Joerger）及其他所有成員。」

「我也執教過很多非常優秀的球員。我曾率領沒明星的球隊打進季後賽，我真的很幸運，身邊一直都有好夥伴。」瑞佛斯說。