NBA／讚籃網波特生涯年表現 勇士格林：終於展現實力

波特（Michael Porter Jr.）本季從金塊轉戰籃網繳出生涯年表現，場均貢獻25.8分、7.5籃板，勇士前鋒格林（Draymond Green）在昨（30）日擊敗籃網的比賽後，給予波特高度評價，認為他終於展現真正實力。

格林談到波特本季效力籃網與過往在金塊有何差異時，他說：「感覺很不一樣，他在金塊隊沒有這麼多球權，他的表現符合大家在他大學時期的期待，他原本就具備這樣的實力，現在終於能徹底展現自己。」

休賽季期間，金塊將波特與一張首輪籤送往籃網，換來強森(Cam Johnson)，波特加入籃網後迅速成為球隊核心，本季他得到大量球權和出手機會，多項數據皆創生涯新高，以爆炸性的表現回應了外界對他的質疑。

儘管籃網目前戰績10勝20敗在東區倒數，但幾場勝利皆與波特的出色發揮有關，倘若他能保持火熱狀態，不僅有望首次入選明星賽，也將奠定他成為籃網未來核心的重要地位。