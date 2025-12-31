快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／讚籃網波特生涯年表現 勇士格林：終於展現實力

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網前鋒波特（中）與勇士前鋒格林（右）。 路透社
籃網前鋒波特（中）與勇士前鋒格林（右）。 路透社

波特（Michael Porter Jr.）本季從金塊轉戰籃網繳出生涯年表現，場均貢獻25.8分、7.5籃板，勇士前鋒格林（Draymond Green）在昨（30）日擊敗籃網的比賽後，給予波特高度評價，認為他終於展現真正實力。

格林談到波特本季效力籃網與過往在金塊有何差異時，他說：「感覺很不一樣，他在金塊隊沒有這麼多球權，他的表現符合大家在他大學時期的期待，他原本就具備這樣的實力，現在終於能徹底展現自己。」

休賽季期間，金塊將波特與一張首輪籤送往籃網，換來強森(Cam Johnson)，波特加入籃網後迅速成為球隊核心，本季他得到大量球權和出手機會，多項數據皆創生涯新高，以爆炸性的表現回應了外界對他的質疑。

儘管籃網目前戰績10勝20敗在東區倒數，但幾場勝利皆與波特的出色發揮有關，倘若他能保持火熱狀態，不僅有望首次入選明星賽，也將奠定他成為籃網未來核心的重要地位。

籃網 金塊 波特

相關新聞

NBA／活塞22分大勝湖人 詹姆斯吞生日夜第6敗

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天迎接41歲生日，但沒能收穫勝場當禮物，東區龍頭活塞靠決勝節32：1...

NBA／雷納德火燙再轟33分 快艇血洗國王41分笑納5連勝

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）維持近期火熱表現，今天碰國王隊上半場就攻下26分，全場有33分進帳，率...

NBA／金塊先發第四人倒下！ 約柯奇左膝過度伸展至少缺賽4周

美國職籃NBA丹佛金塊今天證實，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在不敵邁阿密熱火的比賽中弄傷左膝，將缺陣至少4...

NBA／騎士教頭談鮑爾坐板凳 健康是主要考量

克里夫蘭騎士昨（30）日以113：101擊敗馬刺，終止二連敗，不過後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）並未出賽，儘管他身體健康無虞，卻整場於場邊觀戰，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinso

NBA／執教生涯1176勝獨居史上第6 「老河」：我真的很幸運

公鹿隊昨天以123：113擊敗黃蜂隊，總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）奪下執教生涯第1176勝，超越卡爾（George Karl）獨居歷史第6。他受訪時直呼自己真的很幸運。 總教練勝

NBA／讚籃網波特生涯年表現 勇士格林：終於展現實力

波特（Michael Porter Jr.）本季從金塊轉戰籃網繳出生涯年表現，場均貢獻25.8分、7.5籃板，勇士前鋒格林（Draymond Green）在昨（30）日擊敗籃網的比賽後，給予波特高度評

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。