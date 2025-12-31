NBA／雷納德延續火熱手感轟33分 快艇血洗國王笑納5連勝

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）維持近期火熱表現，今天碰國王隊上半場就攻下26分，全場有33分進帳，率隊寫下131：90大勝，迎接本季首度的5連勝。

快艇開季打得掙扎，排名落到西區末段班，不過在上周6勝21敗時教頭泰隆魯（Ty Lue）喊出接續55場比賽以35勝20敗為目標，快艇勝場數就快速增加。

連勝功臣首推雷納德，前一戰對活塞隊狂轟生涯新高55分的「可愛」，今天對上國王持續飆分，上半場就有26分入袋，其中18分集中在第二節，助隊首節就取得34：20領先，半場優勢擴大到70：43。

三節打完快艇領先已達100：71，最終寫下41分大勝。

雷納德今天再攻下全場最高的33分，「大鬍子」哈登（James Harden）21分，菜鳥柯南．尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）和柯林斯（John Collins）各16分，且團隊只發生4失誤。快艇這波5連勝中，雷納德場均有37.8分進帳。

國王克里夫（Nique Clifford）攻下18分已是全隊最高，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和雷諾（Maxime Raynaud）各12分。