NBA／活塞22分大勝湖人 詹姆斯吞生日夜第6敗

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天迎接41歲生日，但沒能收穫勝場當禮物，東區龍頭活塞靠決勝節32：18猛攻，以128：106踢館成功，避免吞下本季首度3連敗。

本季是詹姆斯生涯第22個NBA賽季，美國時間12月30日「長尾巴」的湖人當家球星除了2度因傷免戰，生涯已經有10度生日出賽，場均有32.9分、7.1籃板和6.9助攻表現，但所屬球隊勝率只有剛好5成。

今天迎接生涯第11場生日出賽，詹姆斯17投僅6中拿17分，遠不及生涯平均，儘管隊友唐西奇（Luka Doncic）有30分、11助攻表現，卻也出現8次失誤。

第三節1分33秒，唐西奇下場後直接走往休息室，第四節開始雖回歸，但湖人決勝節前6分鐘只拿6分，被活塞打出18：6攻勢，從三節打完的96：88領先擴大到20分分差。

湖人第四節手感降溫下只拿18分，差距擴大下唐西奇還剩4分多鐘就已下場休息，板凳區看湖人以22分差距吞下近5戰的第4敗。

活塞最多領先到26分，全隊以康寧漢（Cade Cunningham）27分、11助攻最高，薩瑟（Marcus Sasser）板凳貢獻19分；湖人唐西奇30分最佳，詹姆斯17分次高，海斯（Jaxson Hayes）13分。