聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／紐媒建議籃網賣中鋒克萊斯頓 傳勇士討論過交易
開季前外界預期籃網隊將擺爛拚狀元籤，但12月籃網大爆發，7勝4敗、防守效率106.5高居聯盟第1。目前全年戰績10勝20敗，聯盟倒數第6，恐影響到明年選秀順位。
《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）強調，擺爛是球團的決定，而不是教練或球員要去做。籃網總教練費南德茲（Jordi Fernandez）從頭到尾都在拚勝利，目前真的變成一支不錯的球隊。
路易斯認為，原本明年休賽季才要處理的事情，籃網總管馬克斯（Sean Marks）與老闆蔡崇信可能要提前進行，包含波特（Michael Porter Jr.）是重建基石還是交易籌碼，還有湯瑪斯（Cam Thomas）的交易市場。
以及考慮交易主力中鋒克萊斯頓（Nic Claxton），或利用1500萬美元薪資空間，吃下大合約，換取更多選秀權。
《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）則提到勇士隊有意換來克萊斯頓，「克萊斯頓顯然就是勇士需要的類型，能立刻在防守與籃板帶來貢獻。消息人士透露，勇士對克萊斯頓頓確實抱持高度興趣，兩隊自賽季開打以來，就有過相關討論。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言