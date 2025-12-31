NBA／紐媒建議籃網賣中鋒克萊斯頓 傳勇士討論過交易

開季前外界預期籃網隊將擺爛拚狀元籤，但12月籃網大爆發，7勝4敗、防守效率106.5高居聯盟第1。目前全年戰績10勝20敗，聯盟倒數第6，恐影響到明年選秀順位。

《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）強調，擺爛是球團的決定，而不是教練或球員要去做。籃網總教練費南德茲（Jordi Fernandez）從頭到尾都在拚勝利，目前真的變成一支不錯的球隊。

路易斯認為，原本明年休賽季才要處理的事情，籃網總管馬克斯（Sean Marks）與老闆蔡崇信可能要提前進行，包含波特（Michael Porter Jr.）是重建基石還是交易籌碼，還有湯瑪斯（Cam Thomas）的交易市場。

以及考慮交易主力中鋒克萊斯頓（Nic Claxton），或利用1500萬美元薪資空間，吃下大合約，換取更多選秀權。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）則提到勇士隊有意換來克萊斯頓，「克萊斯頓顯然就是勇士需要的類型，能立刻在防守與籃板帶來貢獻。消息人士透露，勇士對克萊斯頓頓確實抱持高度興趣，兩隊自賽季開打以來，就有過相關討論。」