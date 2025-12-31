聽新聞
NBA／公牛吉迪拉傷缺陣數週 懷特下場也不能打
芝加哥公牛傳出壞消息，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公牛隊後衛吉迪（Josh Giddey）因左腿腿筋拉傷，至少將缺陣數週，加上懷特（Coby White）也因傷所苦，對公牛戰力雪上加霜。
公牛在前一場比賽以101：136不敵灰狼，吉迪於下半場受傷後一瘸一拐離開球場，如今確定將離開戰線數週，無論對於公牛還是吉迪皆是重大打擊，吉迪本季打出生涯年成績，場均貢獻19.2分、9.0助攻與8.9籃板，皆為生涯新高。
公牛目前戰績15勝17敗排東區第九，陣中頭號得分手懷特也因右小腿拉傷影響出賽，他在交手灰狼的比賽中僅上場七分鐘，且預計將缺席下場對戰鵜鶘的比賽。懷特本季場均獲得19.2分與4.7助攻。
