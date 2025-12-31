NBA／稱約柯奇假摔比SGA還誇張 黑人問號：沒人說他壞話

近年聯盟各大球星越來越常「買犯」，影響到球迷比賽觀感，其中雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和湖人隊唐西奇（Luka Doncic）在這方面，受許多球迷嚴厲斥責。不過前NBA球員「黑人問號」楊恩（Nick Young）認為，金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）才是最愛假摔的球員。

熱火隊長人阿德巴約（Bam Adebayo）提到，自己很享受和約柯奇對位，因為他不會假摔、刻意要犯。

楊恩立刻反駁阿德巴約的說法，「你根本不能碰約柯奇，大家一直說亞歷山大那些誇張的倒地動作，其實約柯奇甩手、揮手的程度，比聯盟任何人還誇張。」

楊恩認為很少球迷罵約柯奇買犯，「他一直做這些動作，裁判什麼都給，他想要的幾乎全拿到。但我們從不談這個，只談其他人，SGA、唐西奇，其實他們3個都在做一樣的事，我卻從沒聽過有人說約柯奇的壞話。」

約柯奇日前在與熱火交手的比賽中，因左膝過度伸展提前退場，今天球團宣布休息4周後重新評估。約柯奇本季場均得到29.6分、12.2籃板11助攻。約柯奇每場平均罰7.4球，只排聯盟第13，唐西奇以11.7次高居第1、亞歷山大9.1次排第5。