NBA／布朗斷連9場30分、懷特7阻攻超神 綠衫軍靠團隊逆轉爵士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗雖然中斷連9場得分30分紀錄，但也有23分、10助攻、6籃板全能演出。 美聯社
布朗雖然中斷連9場得分30分紀錄，但也有23分、10助攻、6籃板全能演出。 美聯社

近期連勝活塞、馬刺雙強的爵士隊，今天在主場迎戰塞爾蒂克隊挑戰3連勝，並在上半場打完靠著喬治（Keyonte George）的活躍表現還一度保持領先，不過下半場塞爾蒂克團隊火力全開，成功逆轉戰局，最終就在團隊6人得分上雙下，以129：119中斷爵士2連勝。

儘管目前戰績仍處在西區中後段班，但爵士近期展現與強隊一戰的團隊戰力，在連勝活塞與馬刺兩支本季狀況火熱的球隊後，今天在主場碰上布朗（Jaylen Brown）領軍、過去12場比賽拿下9勝的塞爾蒂克，爵士再度把對手嚇出一身冷汗。

爵士上半場就在後衛喬治火力全開下取得領先，喬治今天上半場就以15投8中的高命中率拿下23分外帶3籃板、4助攻，且不僅在進攻端表現亮眼，上半場爵士還僅讓已經連續9場比賽至少拿下30分的布朗僅有10分進帳，中場休息時爵士也以64：59領先。

不過易籃後塞爾蒂克其他球員挺身而出，懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）與西蒙斯（Anfernee Simons）三名後衛合力領軍帶領塞爾蒂克在三節一口氣狂掃40分，三節打完反倒取得3分領先，第四節最後階段布朗更是挺身接管戰局，連續兩記後仰跳投命中幫助塞爾蒂克將領先擴大到雙位數，最終也以10分差距拿下勝利。

塞爾蒂克團隊火力全開，共6人得分上雙，其中懷特27分還送出7阻攻，成為NBA史上第4位寫下此阻攻紀錄的後衛，西蒙斯20分，布朗雖然中斷連9場得分30分紀錄，但也有23分、10助攻、6籃板全能演出；至於爵士則以喬治拿下37分、7助攻、6籃板最佳，諾基奇（Jusuf Nurkic）與馬卡南（Lauri Markkanen）則分別有26分、8籃板、8助攻與22分進帳。

