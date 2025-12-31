快訊

NBA／莫蘭特轟40分敗給菜鳥關鍵外線 76人三巨頭OT奪合體首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安比德(右)今天攻下34分，但贏球英雄是投進致勝三分的菜鳥埃奇庫姆(左)。 路透
安比德(右)今天攻下34分，但贏球英雄是投進致勝三分的菜鳥埃奇庫姆(左)。 路透

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）第四節尾聲的連續高難度進球，幫助球隊逼平76人隊，全場轟下40分更讓灰熊看到贏球機會，但76人隊的埃奇庫姆（VJ Edgecombe）不讓莫蘭特當英雄，他最後1.7秒在平手階段投進致勝三分球，助隊以139：136踢館成功，也是「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）本季合體的第一場勝利。

76人正規賽最後2分鐘左右還握有128：101領先，但灰熊先有傑克森（Jaren Jackson Jr.）「3分打」，莫蘭特再連打進2球，讓比賽128：128進入延長賽。

莫蘭特延長賽灌籃得手，隊友威爾斯（Jaylen Wells）也進球，讓灰熊一度取得4分優勢，不過76人「三巨頭」也接連得分，莫蘭特讀秒階段雖將比分再追平到136：136，但埃奇庫姆接到馬克西助攻，大空檔投進25呎的關鍵三分彈；灰熊最後1.7秒部署最後一擊，考沃德（Cedric Coward）的追平出手沒進框，讓76人驚險踢館成功。

76人共有6名球員得分兩位數，成為英雄的埃奇庫姆三分球10投5中攻下25分，馬克西和安比德各34分，喬治17分；莫蘭特40分在灰熊一支獨秀，考沃德也有28分，無奈仍吞下2連敗。

76人 灰熊 Joel Embiid Paul George Ja Morant

相關新聞

NBA／金塊先發第四人倒下！ 約柯奇左膝過度伸展至少缺賽4周

美國職籃NBA丹佛金塊今天證實，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在不敵邁阿密熱火的比賽中弄傷左膝，將缺陣至少4...

NBA／莫蘭特轟40分敗給菜鳥關鍵外線 76人三巨頭OT奪合體首勝

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）第四節尾聲的連續高難度進球，幫助球隊逼平76人隊，全場轟下40分更讓灰熊看到贏...

NBA／布朗斷連9場30分、懷特7阻攻超神 綠衫軍靠團隊逆轉爵士

近期連勝活塞、馬刺雙強的爵士隊，今天在主場迎戰塞爾蒂克隊挑戰3連勝，並在上半場打完靠著喬治（Keyonte George...

NBA／稱約柯奇假摔比SGA還誇張 黑人問號：沒人說他壞話

近年聯盟各大球星越來越常「買犯」，影響到球迷比賽觀感，其中雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和湖人隊唐西奇（Luka Doncic）在這方面，受許多球迷嚴厲斥責。不過前N

NBA／老鷹防守太爛吞7連敗 想拿狀元里薩歇換獨行俠AD補強

老鷹隊近期苦吞七連敗，傳出球隊期望透過交易改善防守，獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）成為補強對象之一，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，

NBA／格林認為勇士、湖人不是爭冠隊 雷霆等4隊才是

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）最近在播客節目坦言，勇士和湖人隊目前都不是爭冠球隊，並看好最近興起的馬刺和活塞隊。 勇士本季勝率在5成徘徊，格林在自家播客節目上直言，「16勝15敗

