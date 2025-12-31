NBA／格林認為勇士、湖人不是爭冠隊 雷霆等4隊才是

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）最近在播客節目坦言，勇士和湖人隊目前都不是爭冠球隊，並看好最近興起的馬刺和活塞隊。

勇士本季勝率在5成徘徊，格林在自家播客節目上直言，「16勝15敗真的稱不上爭冠球隊，不過我們正慢慢整合起來，最明顯的是，有非常出色的防守。」勇士本季防守效率109.7，聯盟第5。

格林指出，進攻端掙扎是勇士戰績不上不下的主因，「我們真正卡關的是進攻，但現在進攻也開始回溫。只要有頂級防守、聯盟前2防守水準，就有爭冠本錢。我們現在還不是真的爭冠隊，甚至還不在季後賽席位，但我認為勇士之後會回爭冠名單。」

湖人最近的防守狀況令球迷相當擔憂，防守效率117.4，聯盟第23。格林也提到湖人因防守問題，還不算爭冠隊，「湖人現在屬於邊緣等級，如果他們無法解決防守問題，就不可能爭冠，但如果防守能到位，我們都知道他們進攻火力足夠。」

格林認為雷霆與金塊隊仍是爭冠等級球隊，馬刺和活塞隊也是，他稱讚活塞，「他們的戰績就是標準爭冠等級，而且正把一切拼湊起來。他們去年輸掉本該拿下的系列賽，我認為他們必須被放進東區爭冠行列。」