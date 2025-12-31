快訊

NBA／格林認為勇士、湖人不是爭冠隊 雷霆等4隊才是

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊前鋒格林(左)。 路透
勇士隊前鋒格林(左)。 路透

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）最近在播客節目坦言，勇士和湖人隊目前都不是爭冠球隊，並看好最近興起的馬刺活塞隊。

勇士本季勝率在5成徘徊，格林在自家播客節目上直言，「16勝15敗真的稱不上爭冠球隊，不過我們正慢慢整合起來，最明顯的是，有非常出色的防守。」勇士本季防守效率109.7，聯盟第5。

格林指出，進攻端掙扎是勇士戰績不上不下的主因，「我們真正卡關的是進攻，但現在進攻也開始回溫。只要有頂級防守、聯盟前2防守水準，就有爭冠本錢。我們現在還不是真的爭冠隊，甚至還不在季後賽席位，但我認為勇士之後會回爭冠名單。」

湖人最近的防守狀況令球迷相當擔憂，防守效率117.4，聯盟第23。格林也提到湖人因防守問題，還不算爭冠隊，「湖人現在屬於邊緣等級，如果他們無法解決防守問題，就不可能爭冠，但如果防守能到位，我們都知道他們進攻火力足夠。」

格林認為雷霆金塊隊仍是爭冠等級球隊，馬刺和活塞隊也是，他稱讚活塞，「他們的戰績就是標準爭冠等級，而且正把一切拼湊起來。他們去年輸掉本該拿下的系列賽，我認為他們必須被放進東區爭冠行列。」

勇士 湖人 雷霆 金塊 馬刺 活塞

相關新聞

NBA／金塊先發第四人倒下！ 約柯奇左膝過度伸展至少缺賽4周

美國職籃NBA丹佛金塊今天證實，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在不敵邁阿密熱火的比賽中弄傷左膝，將缺陣至少4...

NBA／老鷹防守太爛吞7連敗 想拿狀元里薩歇換獨行俠AD補強

老鷹隊近期苦吞七連敗，傳出球隊期望透過交易改善防守，獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）成為補強對象之一，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，

NBA／因傷缺陣賽後爽到飆髒話！ 太陽格林收聯盟罰單

太陽隊休賽季送走杜蘭特（Kevin Durant），換來布魯克斯（Dillon Brooks）和後衛格林（Jalen Green）後，戰績反而更好。昨天擊敗巫師隊收下4連勝，沒有上場的格林賽後受訪時飆

NBA／因病缺陣10場 波爾辛吉斯2026年前終於復出

因病缺席10場比賽，老鷹隊中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）明天出戰灰狼隊終於要復出，成球隊迎接20...

NBA／格林認同柯爾「王朝殞落」說法 勇士目標盡量延續競爭力

勇士老臣格林（Draymond Green）近日在自己的Podcast節目中，回應總教練柯爾（Steve Kerr）日前形容勇士已不再是昔日稱霸聯盟的王朝球隊言論。格林直言完全認同教練的看法，同時強調

