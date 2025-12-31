NBA／老鷹防守太爛吞7連敗 想拿狀元里薩歇換獨行俠AD補強

老鷹隊近期苦吞七連敗，傳出球隊期望透過交易改善防守，獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）成為補強對象之一，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，除中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）外，2024年選秀狀元里薩歇（Zaccharie Risacher）也可能成為交易籌碼。

戴維斯被看好有能力補足老鷹的防守缺陷，儘管他目前因右側腹股溝拉傷無法出賽，但在健康狀態下，他仍是聯盟最佳內線球員之一，本季至今共出賽16場，場均貢獻20.5分、10.9籃板、1.6火鍋。

為在交易中匹配薪資，老鷹勢必得在波爾辛吉斯外，將更多球員放入包裹，表現不如預期的里薩歇便是選項之一，這位前選秀狀元本季表現較新秀年退步，上場時間也有所減少，不過年僅20歲加上優異的身材條件，可能使他成為獨行俠感興趣的交易籌碼。

老鷹2024選秀狀元里薩歇恐成交易籌碼。 美聯社

但老鷹也得考慮是否應清空年輕資產，只為獲得戴維斯這位具豐富傷病史的32歲球星，若需花費過多年輕球員與選秀權，老鷹恐怕便會打退堂鼓，球團仍在尋找一個兼顧當下與未來的雙贏策略。