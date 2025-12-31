NBA／因傷缺陣賽後爽到飆髒話！ 太陽格林收聯盟罰單

太陽隊休賽季送走杜蘭特（Kevin Durant），換來布魯克斯（Dillon Brooks）和後衛格林（Jalen Green）後，戰績反而更好。昨天擊敗巫師隊收下4連勝，沒有上場的格林賽後受訪時飆髒話，被聯盟開罰2萬5000美元（約78.5萬台幣）。

太陽昨天致勝功臣是攻下25分的格里斯佩（Collin Gillespie），他賽後受訪時，因傷缺陣的格林興奮亂入並說出：「他們根本他X的拿你沒輒（They can't fxxk with you）。」

格里斯佩提醒格林這是電視直播，格林霸氣表示：「我不在乎。」結果格林今天就被聯盟罰2萬5000美元。

格林因腿筋受傷，11月7日才迎來賽季初登場，對快艇隊上場23分鐘就狂砍29分。11月9日他只打7分鐘，又因腿筋傷勢提前退場，目前仍在養傷中。格林合約為3年1.05億美元，本季年薪3358萬美元。

值得一提的是，布魯克斯本季曾在沒上場的情況下吞技術犯規。如今格林在沒上場的情況下被罰款。