NBA／因病缺陣10場 波爾辛吉斯2026年前終於復出

因病缺席10場比賽，老鷹隊中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）明天出戰灰狼隊終於要復出，成球隊迎接2026年的好消息。

波爾辛吉斯上季在塞爾蒂克隊被診斷出罹患「姿勢性直立性心搏過速症候群」（Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome，簡稱POTS），這是一種自主神經系統疾病，不過今年夏天和他的醫生已經找到控制病情的方式，季前也曾表示身體感覺良好，已經克服過去傷痛，不料轉戰老鷹又成為「痛痛人」。

從12月5日至今，波爾辛吉斯已經因病缺席10場比賽，前一場也沒隨隊到奧科拉荷馬；老鷹在129：140敗給衛冕軍雷霆後，這10場戰績是2勝8敗。

本季有出賽的13場比賽，波爾辛吉斯場均有19.2分、5.6籃板和1.6阻攻表現，明天能回歸對目前東區排名第10的老鷹無疑是好消息。

受傷病影響，上季波爾辛吉斯也只打了42場例行賽，11場季後賽場均21分鐘的出賽只有7.7分、4.6籃板。